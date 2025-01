Tocantins arrecada de mais de R$ 30 mi em Compensação Financeira pela Exploração Mineral no Estado

O Governo do Tocantins, por meio da Agência de Mineração do Estado (Ameto), comemora os resultados alcançados na arrecadação da Compensação Financeira pela Exploração Mineral (CFEM), no ano de 2024, chegando a R$ 30.278.138,78 milhões, o que representa um crescimento de 13,79% em relação ao ano anterior.

O presidente da Ameto, Milton Neris, destaca que a mineração está em constante evolução e desempenha um papel importante nos diversos segmentos voltados ao desenvolvimento econômico do Estado, que possui uma infraestrutura moderna, logística acessível com rodovias e ferrovias em boa conservação, além de incentivos fiscais como o Pró-indústria desenvolvido pelo governo do Tocantins o que fomenta ainda mais o crescimento do setor. A previsão dos investimentos para projetos no setor é estimada em mais de US$ 4 bilhões até 2027.

“O nosso Estado está avançando na economia com a criação efetiva de novos empregos e fomentando a cadeia produtiva da mineração, resultado do fortalecimento e crescimento das empresas mineradoras e da participação do governo do Estado, gerando incentivo para o setor. O Tocantins tem um governo acessível. O governador Wanderlei Barbosa tem desenvolvido uma política administrativa eficiente passando segurança jurídica para os investidores, para desenvolverem as atividades minerais, gerando emprego e renda para a população, fazendo com que o Estado se consolide como a nova fronteira mineral do país”, reforça Milton Neris.

De acordo com informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), a mineração responde por 2.230 mil empregos diretos e de 22.300 mil indiretos no acumulado até dezembro de 2024 no Estado.

O crescimento da arrecadação da Compensação Financeira pela Exploração Mineral reflete o aumento do faturamento das empresas mineradoras em 2024, que teve alta de 21,11%, totalizando R$ 1.754.598.601,00 bilhão. Os dados constam no Observatório da CFEM, uma plataforma virtual da Agência Nacional de Mineração (ANM) que reúne os valores arrecadados e distribuídos dos royalties da mineração.