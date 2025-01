Centro Socioeducativo promove Curso de Barbeiro

Garantir uma profissão no futuro com qualificação profissional e descoberta de novas habilidades, principalmente para quem está iniciando a vida, ou até mesmo recomeçando é foco das ações do Governo do Tocantins com os jovens e adolescentes que cumprem medida no Sistema Socioeducativo. A Secretaria da Cidadania e Justiça (Seciju) busca, mediante capacitações, viabilizar novas possibilidades para que os jovens possam adquirir conhecimentos.

No Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) de Palmas, os internos estão tendo a oportunidade de participar do Curso de Barbeiro. A área é abrangente e cada vez mais atrai pessoas que, por meio da prestação de serviços, contam com uma fonte de renda garantida. O curso ofertado faz parte do Projeto Sociocultura, do Sistema Socioeducativo, que recentemente adquiriu novos equipamentos, entre eles os itens necessários para a qualificação. Cortes de cabelo variados e o uso dos aparelhos fazem parte dos conteúdos demonstrados, bem como as técnicas necessárias para a estilização da barba no público masculino.

Profissionalização

Mas não é só na rentabilidade e qualificação que o curso é baseado. A iniciativa é também uma chance de integração e socialização dos jovens e adolescentes, como ressalta a superintendente de Administração do Sistema de Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente, Zeroíldes Miranda. “Esse curso visa contemplar o direito à profissionalização do adolescente para que ao término da medida socioeducativa ele possa usar os conhecimentos adquiridos e o certificado para galgar um emprego formal no mercado de trabalho. O governo não mede esforços para que os direitos dos nossos adolescentes e jovens sejam garantidos em sua totalidade no âmbito do Sistema Socioeducativo”, pontuou.

No Case de Palmas, oito jovens participam do curso que tem carga horária de 20 horas, sendo duas aulas semanais. Dois agentes de segurança socioeducativos também integram as aulas. O instrutor João Batista tem mais de dez anos de experiência como barbeiro e destaca o bom desempenho dos adolescentes. “Eles estão muito entusiasmados e empolgados. Essa é uma profissão boa, não falta procura, e aqui estamos tendo uma ótima convivência, criamos uma amizade e tenho muito respeito por eles, assim como vice-versa. Não estou tendo dificuldade nenhuma para passar o conteúdo”, avalia o instrutor.

Oportunidade

Para os jovens e adolescentes contemplados pela capacitação, a chance de ter uma profissão já é uma oportunidade sonhada, na busca de garantir um futuro promissor. “A profissão de cortar cabelo é boa, e é um ótimo curso. Eu pretendo sim exercer quando sair, e tenho certeza que isso vai me preparar para o futuro”, afirmou um dos alunos. A geração de renda também é visionada pelos jovens que participam como forma de interagir. “Essa pode ser uma fonte de renda lá fora. Aqui no Case já aprendi informática básica, artesanato, e agora o corte de cabelo foi o que mais gostei”, complementou o jovem.