Título é concedido à Dona Juscelina Gomes, da Comunidade Quilombola em Muricilândia

No último sábado, 20 de novembro, em comemoração ao Dia da Consciência Negra, foi realizada uma vasta programação na Comunidade Quilombola Dona Juscelina em Muricilândia – Tocantins, que contou com palestras, ritual de investidura de Griôs, oficinas e a entrega do título Doutora Honoris Causa à Dona Juscelina Gomes dos Santos ao Conselho de Griôs da Comunidade.

Infelizmente a Dona Juscelina já faleceu; porém, o título foi entregue aos familiares.

O Griô é reconhecido por transmitir coletivamente ensinamentos de geração em geração, com uma identidade própria de seu povo e, inclusive, com uma potência expressiva pedagógica em tais ensinamentos.

O título foi uma ação da UFT, por meio da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários (Proex) e da UFNT, por meio do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Cultura e Território (PPGCult).

“Foi um momento singular para toda comunidade a entrega dessa homenagem a esta grande mulher quilombola, que esse ano partiu para outra dimensão, mas que deixou para toda comunidade um grande legado de luta, resistência, resiliência e determinação. Dona Juscelina é uma biblioteca para o povo negro brasileiro”, afirmou Maria Santana Ferreira dos Santos Milhomem, pró-reitora de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários.

A cerimônia contou com a presença de membros da comissão organizadora do título: a Proex, representada por sua pró-reitora, e a UFT, representada por docentes do PPGCult – Dernival Venâncio Ramos, Kênia Costa e Izarete da Silva de Oliveira – e por sua pró-reitora de Extensão, Rejane Cleide Medeiros.