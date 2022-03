Prefeitura de Porto Nacional celebra Dia Internacional da Mulher com apresentações musicais, palestras e roda de conversa

Por Nadya Mayara | Prefeitura de Porto Nacional

09/03/2022 – Publicado às 04:07

Há mais de 50 anos, o dia 8 de março é lembrado como o Dia Internacional das Mulheres, uma data que representa muita reflexão e luta ao redor do mundo. Em alusão a esta data, a prefeitura de Porto Nacional, preparou um dia especial, com lindas homenagens às mulheres portuenses. Na manhã, e evento realizado no Centro de Convenções Vicente de Paula, e foi organizado pelas Secretarias da Assistência Social e Habitação, e demais secretarias da gestão municipal.

A programação foi repleta de atrações, com direito a um delicioso café da manhã e sorteio de mais de 100 brindes. O encontro contou também com uma bela apresentação musical da Banda Doce Balanço, que fez um show acústico e posteriormente, uma apresentação do grupo de idosos do serviço de fortalecimento de vínculos da Semas, a Turma do Mel, que arrancou sorrisos e aplausos da plateia.

Foram realizadas ainda, duas palestras direcionadas ao público feminino; a primeira com o tema “Mulheres que inspiram e fazem a transformação”, ministrada pela consultora educacional, coach espiritual, palestrante e membro do Coletivo Mulheres em Movimento, Domingas da Conceição Jordan. Já a segunda abordou como tema central a “Saúde emocional da mulher” e foi ministrada pela psicóloga, Joana Dark Queiroz.

“Vocês são especiais, merecem todo o reconhecimento. Essa homenagem é mais que merecida, pois ao longo da história, vocês sempre batalharam em busca de ocupar novos espaços e de serem ouvidas. Estamos empenhados em trabalhar no intuito de promover melhorias na qualidade de vida das mulheres portuenses”, frisou o prefeito Ronivon Maciel.

A primeira-dama e secretária da Assistência Social e Habitação, disse que “as mulheres representam uma fonte inesgotável de força e perseverança, lutam diariamente e incansavelmente. É uma satisfação muito grande ver a felicidade no rosto de cada uma das mulheres presentes”, pontuou.

Homenagem para as servidoras da Vigilância Sanitária

No período da tarde, a programação continuou na sede da Vigilância Sanitária, ocasião onde as servidoras prestigiaram a palestra: “Mulheres que inspiram e fazem a transformação”, ministrada pela palestrante, Domingas da Conceição Jordan e assistiram apresentações musicais, participaram de sorteios e desfrutaram um coffee break especial.

Em seu discurso, a secretária municipal de saúde, Lorena Martins, agradeceu e parabenizou a todas as mulheres. “Quero destacar a importância de todas vocês mulheres, servidoras da saúde aqui presentes, que tanto trabalham para oferecer um atendimento de qualidade, contribuindo de forma direta para a manutenção da saúde da nossa população. Vocês merecem todas as honras, pelo empenho em cuidar do próximo com tanta dedicação”, declarou.

A diretora da vigilância em saúde, Zenilde Carreiro, disse ter muito orgulho de toda a equipe. “Somos fortes, perseverantes, todo dia é dia da mulher, mas convencionalmente temos uma data para comemorar. Gratidão a cada uma de vocês colegas de trabalho que, com empenho e carinho, fazem a diferença nas suas funções”, enfatizou.