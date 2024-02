Superintendência de Bilhetagem Eletrônica é transferida para Av. Teotônio Segurado

A Superintendência de Bilhetagem Eletrônica (Sube) tem novo endereço a partir desta segunda-feira, 29, no mesmo prédio da sede da Agência de Transporte Coletivo de Palmas (ATCP), localizada na ACSU-SE 70 (702 Sul), Conjunto 1, Lote 2, Av. Teotônio Segurado (antiga Redesat). A Sube atenderá à população palmense no antigo endereço até terça-feira, 30 de janeiro.

O horário de funcionamento permanecerá o mesmo, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Os atendimentos de responsabilidade da Sube são: emissão de carteirinha, desbloqueios do cartão do estudante, recargas, cancelamento de carteirinhas e emissão de passe livre. O usuário do transporte também pode acessar o site do Meu Busão para conferir o saldo de sua carteirinha.

Para quaisquer dúvidas ou esclarecimentos o número de telefone da Sube é o (63) 99247-8426.