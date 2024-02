Rede municipal de ensino de Palmas inicia período letivo nesta quarta-feira, 31

A abertura do ano letivo na rede municipal de ensino de Palmas acontece nesta quarta-feira, 31, nas 80 unidades educacionais da Capital. Escolas de Tempo Integral, urbanas e do campo, escolas de regime parcial e Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) já estão preparados para recepcionar os 43.523 alunos matriculados para o ano letivo de 2024. Cada unidade fará sua programação específica de acolhimento de seus alunos para o início do primeiro semestre letivo.

Segundo dados do Sistema de Gestão Escolar da Secretaria Municipal da Educação (Semed), estão matriculadas 12.655 crianças na Educação Infantil; 30.651 alunos no Ensino Fundamental e 207 estudantes na Educação de Jovens e Adultos (EJA), modalidade para a qual ainda há vagas disponíveis. A capacidade total de atendimento da rede municipal de ensino para este ano é de 49.484 alunos.

Além das unidades educacionais já existentes que oferecem educação de qualidade à população palmense, a comunidade do setor Santo Amaro recebeu, no mês passado, o Cmei Juscéia Garbelini, que vai atender às famílias da região norte com oferta de educação em tempo integral para crianças desde o berçário I até o período II da educação infantil.

A superintendente de Gestão Escolar da Semed, Suiany de Sousa Costa, reforça sobre a preparação das unidades educacionais para receber alunos, professores, técnicos e toda a comunidade escolar. “Com nossas unidades de ensino preparadas para receber toda a comunidade, daremos as boas-vindas aos nossos estudantes, com o desejo de um ano letivo de muito aprendizado, avanços e sucesso”, observa a gestora.

EJA

Os interessados em pleitear uma vaga na Educação de Jovens e Adultos têm até o dia 15 de fevereiro para se matricular. Basta procurar uma das unidades que ofertam esta modalidade e apresentar cópias do RG, CPF, comprovante de residência e declaração ou transferência, caso o aluno já tenha frequentado a escola.

Em Palmas, as unidades educacionais com vagas para EJA são as seguintes: Escola Municipal Beatriz Rodrigues, na ACSU-NO 50 (401 Norte); Escola Municipal Maria Júlia Amorim Soares Rodrigues, no Jardim Aureny III; Escola Municipal Aurélio Buarque, no Jardim Aureny I; Escola Municipal Jorge Amado, no setor Santa Fé I, e Escola Municipal Antônio Carlos Jobim, situada na Arse 122 (1206 Sul).