Inscrições do Concurso do Quadro Geral de Palmas começam nesta segunda-feira, 29

Começam nesta segunda-feira, 29, a partir das 9 horas, as inscrições para o Concurso Público do Quadro Geral da Prefeitura de Palmas, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico www.copese.uft.edu.br, banca organizadora do certame.

As inscrições encerram às 19 horas do dia 23 de fevereiro e a taxa poderá ser paga até o dia 26 de fevereiro. O valor é de R$ 140,00 para nível médio e R$ 190,00 para nível superior.

O concurso do Quadro Geral é de responsabilidade do Instituto Vinte de Maio de Ensino, Ciência e Tecnologia do Município de Palmas, sob orientação da Comissão Especial Organizadora dos Concursos Públicos do Município de Palmas e executado pela Coordenação de Desenvolvimento Estratégico (Copese/CDE) da Universidade Federal do Tocantins (UFT).

No requerimento serão exigidos os números do documento de identidade e do CPF, endereço residencial, dados para contato, cargo, código do cargo, dentre outras informações, todos de preenchimento obrigatório. Após enviar a solicitação os candidatos devem efetuar o pagamento do boleto bancário, impreterivelmente, até o dia 26 de fevereiro de 2024, independentemente de que esse dia seja feriado municipal, estadual ou federal.

A inscrição do candidato está diretamente vinculada ao boleto bancário gerado (através do código de barras e do número do código de barras), e qualquer pagamento realizado de forma diferente do pagamento efetivo do boleto bancário gerado implicará a não efetivação da inscrição, e o valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido.

Não serão aceitos como comprovante de pagamento: depósito em conta corrente, transferência, pagamento via PIX, agendamento de pagamento para compensação posterior, agendamento de depósito em envelope bancário ou outro protocolo para efeito de comprovação para data posterior ao prazo de pagamento.

O candidato que efetuar o pagamento de mais de uma inscrição e/ou efetuar mais de uma vez o pagamento para a mesma inscrição (mesmo boleto bancário), terá confirmada somente a última inscrição realizada (aquela com o número de inscrição maior). O candidato com isenção deferida deverá realizar sua inscrição no Concurso do Quadro Geral, ignorar o boleto bancário (caso seja gerado) e aguardar a confirmação da inscrição, que será realizada somente após o término do período de inscrição.

O concurso público do Quadro Geral visa o provimento de 173 vagas para posse imediata e 496 para formação de Cadastro de Reserva, distribuídas em nível médio e nível superior, conforme edital.

Os candidatos serão submetidos a prova objetiva de conhecimentos, de caráter classificatório e eliminatório, elaborada conforme o conteúdo programático constante do edital.

De olho nas datas

No dia 5 de fevereiro será publicado o resultado definitivo das solicitações de isenção de inscrições.

Já no dia 22 de março será divulgada a relação definitiva das inscrições homologadas, dos locais de provas e da concorrência.

As provas serão aplicadas no dia 7 de abril, em Palmas, no período da manhã, para todos os cargos de nível médio e à tarde, para todos os cargos de nível superior.

No dia 10 de maio, data provável do resultado provisório e convocação da Banca de Heteroidentificação e Banca de Perícia Médica para PCD.

Dia 30 de maio, publicação do resultado final do Concurso do Quadro-Geral.

O Edital que rege o concurso poderá ser acessado no endereço www.copese.uft.edu.br.