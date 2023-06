Sorteio define instituições credenciadas para gerenciar estacionamento da festividade

O sorteio para o cadastramento dos responsáveis que irão gerenciar o estacionamento temporário do 31º Arraiá da Capital ocorreu nesta terça-feira, 20, às 15 horas, no auditório do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Impup). As intuições contempladas irão coordenar de forma temporária o estacionamento dos lados A e B, fazendo a contagem de vagas e o ordenamento dos veículos, no período de 21 a 25 de junho, na festividade que acontece nas imediações do Estádio Nilton Santos.

Os credenciados foram as seguintes instituições: em 1° lugar o Instituto Apocalipse de Desenvolvimento Social e em 2° lugar Amor em Ação. A suplência ficou com a Cooperativa de Trabalho na Manutenção, Conservação e Apoio do Estado do Tocantins. A contribuição monetária deve ser voluntária e sem um valor pré-definido.

O secretário de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu), Agostinho Júnior, reforçou o valor da democratização para a participação das intuições no evento, que é um dos mais esperados pelos palmenses. “É muito importante essa participação das instituições em conjunto com o poder público, pois os trabalhos que eles desempenham acabam impactando na melhor organização do evento. Com o sorteio, nós evitamos, de uma certa forma, a presença de flanelinhas ou pessoas que se aproveitam da situação e fazem uso de forma indevida dos espaços, sem autorização do poder público”, ressaltou.

O presidente do Instituto Apocalipse de Desenvolvimento Social, Hilton França do Nascimento, disse que está com uma boa expectativa para a festividade. Ele reforçou que as contribuições do público serão bem vindas para ajudar os projetos da entidade. “Trabalhamos nos bairros e dependendo das demandas tentamos procurar um elo de ligação entre o poder público e a população. Como somos uma instituição sem fins lucrativos, a gente não tem uma dotação orçamentária fixa. Acredito que esta é mais uma oportunidade que vai nos ajudar demais”.

Texto: Jordane dos Santos, estagiária sob a supervisão da Diretoria de Jornalismo da Secom

Edição: Deni Rocha/Secom