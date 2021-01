Solenidade de posse da Mesa Diretora para o biênio 2021/2022 será restrita

Por causa do aumento expressivo do número de casos da Covid-19 em todo o Estado e na capital, a solenidade de posse da Mesa Diretora da 3ª e 4ª Sessões Legislativas, da 9ª Legislatura, na próxima segunda-feira, dia 1º de fevereiro, não será mais presencial.

Comunicado nesse sentido foi emitido pela Diretoria de Relações Públicas e Cerimonial da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins (Aleto) no início da tarde desta terça-feira, 26.

O deputado Antonio Andrade (PTB), que assumirá a presidência da Casa pela segunda vez, lamenta ter sido obrigado a tomar essa decisão. “Quero pedir desculpas às lideranças e a toda a comunidade do Estado do Tocantins. Gostaríamos de trazer todos os prefeitos e prefeitas do Estado do Tocantins para que pudessem abrilhantar essa festa, mas a pandemia está aumentando e não podemos fazer dessa forma. Faremos uma solenidade mais restrita aos deputados e seus familiares, mas, ao mesmo tempo, aberta, porque a TV Assembleia e nossas redes sociais estarão transmitindo ao vivo a solenidade de posse na nova mesa diretora da Assembleia”, ponderou.

Leia, na íntegra, o Comunicado da Assembleia Legislativa:

“Comunicamos que a Sessão Especial de Posse da Mesa Diretora da 3ª e 4ª Sessões Legislativas, da 9ª Legislatura, dia 1º de fevereiro, às 9 horas, não será mais presencial, tendo em vista o aumento de casos de covid-19.

Todos são convidados a assistir ao evento, ao vivo, pela TV AL, canal 10.2, ou pelo canal da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins no YouTube (TVAL). Outras informações podem ser acessadas pelo site www.al.to.leg.br.

Desde já, agradecemos a compreensão de todos e esperamos sua participação pelos nossos meios de comunicação!