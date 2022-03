Senador Eduardo Gomes prestigia inauguração do Instituto Ítalo-Brasileiro Oswaldo Stival & Edith

Por Redação

07/03/2022 – Publicado às 05:14

O Senador e líder do governo Bolsonaro no Congresso, Eduardo Gomes, esteve prestigiando a inauguração do Instituto Cultural Ítalo-Brasileiro Oswaldo Stival & Edith, em Nova Veneza (GO). A obra tem uma fachada de vidro de mais de 10 metros de altura, com duas faces laterais distintas, com um total de 70 metros lineares. A face principal é uma reprodução do Palazzo Ducale, ícone da cidade de Veneza, na Itália. Além disso, a outra representa as edificações típicas dos canais venezianos.

A iniciativa é da família de Edith e Oswaldo Stival, idealizadores e criadores do Festival Italiano de Nova Veneza. O casal é descendente direto dos primeiros italianos que chegaram à região em 1912. Dessa forma, deram origem à colônia dos italianos.

“Momento histórico para o estado de Goiás e para o Brasil, não podemos esquecer de agradecer essa família que contribuiu e continua contribuindo para o desenvolvimento de Goiás e do nosso Estado do Tocantins, especialmente na nossa querida Gurupi e região sul”, firmou o senador Eduardo Gomes.

O senador Eduardo Gomes parabenizou os patriarcas Oswaldo Stival e sua esposa Edith, “Momento histórico para o estado de Goiás e para o Brasil, não podemos esquecer de agradecer essa família que contribuiu e continua contribuindo para o desenvolvimento de Goiás e do nosso Estado do Tocantins, especialmente na nossa querida Gurupi e região sul”, firmou o senador Eduardo Gomes.

Estiveram também na comitiva do Tocantins, a deputada federal Professora Dorinha, o ex-prefeito de Gurupi, Laurez Moreira, a desembargadora Ângela Prudente, e o empresário Edison Tabocão.