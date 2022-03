Comissão aprova parecer final do relator e autoriza prosseguimento de processo de impeachment de Carlesse

Por Dicom | Aleto

07/03/2022 – Publicado às 03:46

A Comissão Especial do Impeachment aprovou por unanimidade na quinta-feira, 03, o parecer final do relator deputado Júnior Geo (PROS) e autorizou o prosseguimento do processo de impeachment do governador afastado Mauro Carlesse e pela procedência da denúncia.

A votação foi realizada após a leitura do parecer final do relator que apresentou os termos de acusação do denunciante e também da defesa, além de informações anexadas ao parecer coletadas durante o processo de apuração. O Projeto de Decreto Legislativo (PDL) agora segue para votação no Plenário.

O (PDL) será encaminhado à Mesa Diretora para ser incluído e lido no expediente da próxima sessão ordinária, assim como a publicação no Diário da Assembleia Legislativa, juntamente com os termos que procederam à denúncia, e após 48 horas da publicação deverá ser incluído na ordem do dia para votação.

Conforme Decreto Legislativo, fica admitido os termos do processo por crime de responsabilidade contra Mauro Carlesse.

Em seu parecer, Júnior Geo deu destaque para a consistência das denúncias que envolvem Carlesse em crimes de uso da máquina pública para interesses particulares, corrupção passiva, lavagem de dinheiro, envolvimento em ações criminosas na área da Saúde, desvio de recursos do PlanSaúde e Igeprev e crimes contra a Segurança Pública.

Com a publicação do ato no Diário da Casa, deverão ser encaminhadas as comunicações aos deputados, e também notificados o governador Carlesse, por meio de seus procuradores, para conhecimento da decisão, e também o denunciante Evandro de Araújo ( autor do pedido de Impeachment), para que façam a sustentação oral no plenário.

A comissão especial é presidida pelo deputado Elenil da Penha (MDB) e tem como membros os deputados Eduardo do Dertins, Zé Roberto Lula (PT) e Olyntho Neto (PSD).