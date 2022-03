Miúdo de Porto Nacional e Joaquim de Luzimangues filiam-se ao PSD

Por Redação

Na quinta-feira 03, o Partido Social Democrático realizou um ato de filiações na Câmara Municipal de Porto Nacional. O Senador Irajá, presidente Estadual do PSD, esteve no município, realizando as novas filiações da legenda. Entre os nomes que aderiram à legenda, consta o vice-prefeito portuense, Joaquim do Luzimangues, PRB, o Secretário de Administração, Emivaldo Pires (Miúdo), PSB.

Na reunião da legenda, o presidente Estadual, senador Irajá Abreu, fez seu discurso sobre as filiações. “Fizemos um grande evento ontem na Câmara dos Vereadores de Porto Nacional para a filiação do vice-prefeito Joaquim do Luzimangues e do ex-vereador e atual secretário de administração do município, líder Miúdo, que agora fazem parte do time do PSD no Tocantins e são pré-candidatos a deputado estadual e federal”, disse o senador.

“Fico muito feliz de ter essas duas lideranças de Porto Nacional ao nosso lado na corrida eleitoral que começa a se desenhar. Temos grandes desafios e muito trabalho pela frente!”, afirmou o presidente do PSD no Tocantins, Irajá Abreu.

Estiveram na cerimônia o governador Wanderlei Barbosa, o ex-senador Vicentinho, o deputado federal Vicentinho Júnior, os deputados estaduais, Ricardo Ayres e Valdemar Júnior, o prefeito de Porto Nacional, Ronivon Maciel, o prefeito de Araguatins, Aquiles da Areia, e o presidente do PRTB no Tocantins, Fred Lustosa.

