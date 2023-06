Semus promove atividade de prevenção à malária em Terminal Rodoviário de Palmas

Nesta sexta-feira, 23, a Secretaria Municipal da Saúde (Semus) realizou uma ação no Terminal Rodoviário de Palmas com equipes da Vigilância em Saúde para abordar e informar as pessoas sobre a malária. O objetivo é promover a prevenção da doença, fornecendo orientações sobre medidas de proteção e cuidados ao identificar sintomas.

Juscileia Angelo Guedes, dona de casa de 43 anos, expressou que as ações são úteis para ampliar o entendimento sobre a transmissão da doença e as precauções necessárias para evitar a contaminação. Ela ressalta a importância da presença da das equipes de saúde nas rodoviárias, locais com grande circulação de pessoas, e a oportunidade de aprender algo novo.

De acordo com a bióloga da Semus, Ana Cristina, essas iniciativas educativas proporcionam à população um melhor conhecimento sobre as arboviroses e evidenciam a importância dos cuidados caso haja suspeita de infecção.

A Semus reforça que se o usuário sentir febre, dor de cabeça, calafrios e suor excessivo, deve procurar um médico em uma das Unidades de Saúde da Família (USF) e se os sintomas forem intensos, uma das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). As ações educativas terão continuidade durante todo o mês de junho, com atividades previstas para o dia 30 na Praia da Graciosa, e novamente na Rodoviária de Palmas.

Confira algumas dicas para prevenir a malária

Use repelentes de insetos, vista roupas de manga longa, calças compridas e sapatos fechados para diminuir a exposição da pele aos mosquitos

Utilize mosquiteiros

Evite áreas de alto risco: se possível evite viajar para áreas conhecidas por terem alta incidência de malária, especialmente durante as épocas de maior atividade dos mosquitos

Mantenha-se informado: esteja ciente das áreas de risco e das medidas preventivas recomendadas pelas autoridades de saúde local e internacional