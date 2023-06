Doze escolas municipais deram show de cores e alegria na segunda noite da festança

Cores vibrantes e muita animação marcaram a participação das escolas municipais contempladas com o projeto São João Vem de Berço, no segundo dia da 31º edição do Arraiá da Capital. 12 escolas da rede de ensino de Palmas se apresentaram e abrilhantaram a noite desta quinta-feira, 22, no estacionamento do Estádio Nilton Santos, onde acontece o festival. As apresentações foram prestigiadas pela secretária Municipal da Educação de Palmas, professora Fátima Sena e comunidade escolar do município.

“Muito emocionante ver a empolgação de nossos alunos nessa festa que já faz parte do calendário festivo e cultural da nossa Capital. Nossos gestores e professores se envolveram em todo o processo, e o resultado não poderia ser melhor. Foi lindo ver a participação das nossas escolas que não pouparam animação. Estão todos de parabéns!”, relatou a secretária.

O professor Thiago Leandro dos Santos, educador físico da Escola de Tempo Integral (ETI) Almirante Tamandaré, disse que foi uma experiência inesquecível. “Para mim, que trabalho com arte, é de uma riqueza sem tamanho. A aquisição cultural das crianças, dos saberes culturais que elas adquirem ficará marcado no coraçãozinho de cada um deles com toda certeza”, declarou.

Thiago Leandro disse ainda que todo o processo de preparação contou com a participação ativa dos alunos e que esses momentos educativos são de suma importância para o crescimento deles. “Os ensaios, a criação dos figurinos, dos adereços nos quais os nossos alunos do Almirante Tamandaré se envolveram muito, é importantíssimo”, declarou o professor, acrescentando que “ter a participação dos alunos em uma festividade de tanta riqueza cultural e que está totalmente enraizada na nossa população tocantinense, foi incrível. A experiência de ter as nossas crianças participando do Arraiá da Capital vai além dos muros da escola, ela vai pra vida”.

Veja as escolas que se apresentaram

Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Paraíso Infantil

Escola de Tempo Integral (ETI) Santa Bárbara

Colégio Militar de Palmas (CMTO) Duque de Caxias

ETI Luiz Gonzaga

ETI Padre Josimo

ETI Monsenhor

ETI Caroline Campelo

Escola Municipal Beatriz Rodrigues

Escola Municipal Thiago Barbosa

ETI Anísio Teixeira

ETI Eurídice Ferreira de Melo

ETI Almirante Tamandaré