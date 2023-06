Inscrições para ‘Rota da Pecuária’ inicia nesta segunda-feita, 26; evento incentiva troca de experiências

A Secretaria da Agricultura e Pecuária (Seagro) e parceiros abrem às inscrições para a Rota da Pecuária no Tocantins. O evento faz parte do calendário do setor pecuarista tocantinense e inicia na segunda-feira, 26, com encerramento na sexta-feira, 30, na Fazenda Encontro da Natureza, no município de Silvanópolis.

A Rota da Pecuária, uma expedição técnica publica e privada dedicada a aprofundar conhecimento quanto à pecuária tocantinense. Ao todo, a expedição percorrerá 1.300 quilômetros, em 6 municípios (Miranorte, Araguaçu, Cariri, Gurupi, Peixe e Silvanópolis), onde os produtores e técnicos visitarão 6 propriedades previamente selecionadas pela Seagro, as quais vem se destacando em gestão e manejo produtivo.

De acordo com a gerente de Pecuária da Seagro, Mara Luce é importante que as pessoas interessadas em participar da expedição façam as inscrições antecipadas. “A Rota da Pecuária é um evento de suma importância para os pecuaristas trocarem conhecimentos e discutirem sobre o que vem dando certo quanto às diversas tecnológicas e manejos trabalhados nas propriedades visitadas. É uma troca de figurinha mesmo, isso tudo visando melhoria do setor da pecuária tocantinense”, lembrou.

As inscrições podem ser feitas no QR Code abaixo.

Mais informações no contato: 3218-2165.

São parceiros no evento, o Governo do Tocantins, por meio da Secretaria da Agricultura e Pecuária (Seagro), Sistema de Crédito Cooperativo (Sicredi), Sebrae, Fazendas: Nelore OL, Agrojem, Agropen(ENCO), Grupo Santa Vitória, Chácara Santa Rita e SPI Agro.

Edição: Hérica Rocha/Governo do Tocantins