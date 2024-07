Profissionais da Atenção Primária participam de últimos encontros dos seminários integrativos

Na manhã desta última quinta-feira, 27, foram realizados os dois últimos encontros da capacitação Geronto em Ação, que visa qualificar médicos e enfermeiros da Atenção Primária para o melhor atendimento e encaminhamento da pessoa idosa para a geriatria. No total, foram três encontros para abordar seis tópicos destacados pelos próprios profissionais. Nestes últimos encontros, os temas abordados foram tontura e queda e dor crônica.

O médico ortopedista Ismael Armondes foi o especialista convidado para falar sobre os temas destes últimos encontros e destacou as dinâmicas empregadas na capacitação. “Estamos trabalhando com duas dinâmicas: um quiz, no qual temos algumas situações que os médicos avaliam e respondem e vão excluindo os motivos que não batem com a situação do paciente. Assim como vamos avaliar dois casos clínicos, um mais complexo e um caso clínico de um paciente de 95 anos acamado. Neste caso, vamos avaliar várias causas, inclusive, suspeita de maus-tratos; se não suspeitarmos de maus-tratos, não podemos tratar esta condição, pois não vamos conseguir resolver a raiz do problema e esse idoso sempre vai voltar.”

A médica de família e comunidade Wilson de Souza Tapajós esteve presente nos três dias e destacou sua satisfação ao participar da capacitação. “Hoje é o nosso terceiro e último encontro e achei que os temas abordados são altamente pertinentes. A capacitação realmente nos trouxe assuntos bem atuais e necessários para aplicabilidade no cuidado com o idoso e no nosso dia a dia. Estou muito contente por este momento de participar desta atualização. Para nós profissionais é muito pertinente e necessária.”

“Para esta capacitação, elencamos seis temáticas junto com a nossa geriatra da rede, a doutora Paula Fleury Curado, temas que mais têm demanda no envelhecimento para trazer essa abordagem para esses seminários e discutir com esses profissionais sobre esses assuntos, qualificá-los no atendimento, na assistência e elaborar os melhores fluxos de encaminhamento para a geriatria”, explicou a responsável técnica pela Saúde da Pessoa Idosa da Atenção Primária na Secretaria Municipal de Saúde, Taisa Sousa Ribeiro.

Parceria

A parceria entre Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (Fesp), Secretaria Municipal de Saúde (Semus) e Universidade Federal do Tocantins (UFT) permitiu propor esta qualificação para disseminar conhecimento atualizado e fomentar a troca de experiências e boas práticas entre os profissionais da saúde, assim como a construção de fluxograma de atendimento da pessoa idosa na rede de saúde, explicou a médica veterinária e tutora do Plano Municipal de Educação Permanente em Saúde (PMEPS) da Fesp, Benta Natânia Silva Figueiredo.