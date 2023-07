Inscrições para concurso público de arquitetura do TCE e CAU/TO seguem abertas

O Concurso Público de Arquitetura “Renova TCE”, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado em parceria com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Tocantins (CAU/TO), segue com inscrições abertas até às 23h59 do dia 28 de julho. Com finalidade de proporcionar ambientes mais sofisticados e modernos aos tocantinenses, a Corte irá selecionar projetos para adequações e melhorias em ambientes como o Plenário e o auditório Brigadeiro Felipe Antônio Cardoso.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no hotsite do concurso clicando aqui. O certame é realizado sob supervisão de duas comissões: Comissão Especial Técnica e Comissão Julgadora, compostas por especialistas do CAU e do TCE/TO. Além disso, contará com premiação em dinheiro para os projetos selecionados.

Para o assessor de gabinete da presidência da Corte e membro da Comissão Organizadora, Dilson Calvacanti, falar sobre esse concurso é essencial. “A importância em participar está na possibilidade de, além da premiação, ter no portfólio do escritório uma ou as duas reformas de ambientes tão importantes para o Estado do Tocantins”, enfatizou.

O arquiteto e urbanista Silenio Martins Camargo, presidente do CAU/TO, explicou que um dos objetivos do Conselho é trabalhar nesse formato de contratação. “É o primeiro concurso público que fazemos em parceria com uma entidade pública. Esperamos contribuir em qualidade de projetos, já que é um certame em nível nacional e teremos várias opções”, pontuou.

A página do hotsite traz as informações sobre o concurso como Edital, cronograma das etapas e composição das comissões responsáveis pelo certame. Confira clicando https://www.tceto.tc.br/concursoarquitetura/.