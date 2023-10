Seminário ‘TO Digital’ acontece dia 10, no Auditório do Palácio Araguaia

O Estado do Tocantins está preparado para dar um grande salto em direção à modernização dos serviços públicos. A Agência de Tecnologia da Informação do Tocantins (ATI) em colaboração com a Secretaria da Administração (SECAD) está organizando o Seminário “TO Digital: O Governo do Tocantins em direção à Transformação Digital”, marcado para o dia 10 de outubro, no Auditório do Palácio Araguaia.

Este evento promete ser um marco na jornada do governo tocantinense em direção à digitalização e à oferta de serviços públicos mais acessíveis e convenientes para os cidadãos. Com palestrantes de renome, o seminário irá abordar questões cruciais relacionadas à transformação digital do governo e como ela impactará positivamente a vida dos cidadãos.

Inscrições Abertas e Vagas Limitadas

As inscrições para o Seminário TO Digital estão abertas desde 18 de setembro e ficarão disponíveis até 4 de outubro de 2023. No entanto, é importante ressaltar que o número de vagas é limitado a 260 participantes. Portanto, aqueles que desejam participar deste evento de destaque devem garantir sua vaga o mais rápido possível através do site https://todigital2023.to.gov.br/

Quem Deve Participar?

Este seminário é destinado a titulares e/ou seus substitutos, superintendentes, diretores, gerentes e todos os setores e/ou servidores públicos dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo do Estado do Tocantins. Além disso, gestores convidados também são bem-vindos, tornando-o um fórum interdisciplinar para discutir o futuro da administração pública digital.

Agenda do Evento

14h: Credenciamento

15h30 – 16h: Abertura e Lançamento do Portal de Serviços do Governo, com a participação do Governador Wanderlei Barbosa, ATI/TO e SECAD.

16h – 17h: Palestra Magna – “Governos na era digital: equilibrando desafios e oportunidades” com o palestrante Wesley Vaz.

17h – 17h20: “Modelo Estoniano de Transformação Digital” com o palestrante Eduardo Benchimol.

17h20 – 17h40: “Uma identidade digital segura” com o palestrante Ilson Bressan.

17h40 – 18h: “Construção de uma plataforma de interoperabilidade” com o palestrante Diogo Tedesco.

18h – 19h: Encerramento

O Seminário TO Digital promete ser uma oportunidade única para adquirir conhecimentos valiosos sobre a transformação digital do governo e interagir com especialistas de destaque nesse campo. Não perca essa chance de participar do futuro digital do Tocantins.

Para mais informações e inscrições, visite: https://todigital2023.to.gov.br/