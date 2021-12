Segunda etapa da vacinação contra brucelose para bezerras de 3 a 8 meses termina dia 31 de dezembro

Encerra em 31 de dezembro a segunda etapa de vacinação contra brucelose para bezerras bovinas e bubalinas, entre 3 e 8 meses de idade. A Agência de Defesa Agropecuária (Adapec) orienta que os produtores rurais fiquem atentos ao prazo, pois quem deixar de vacinar pagará multa no valor de R$ 5,32 por animal e R$ 127,69 pela não declaração, bem como terá a ficha de movimentação do rebanho bloqueada para a emissão da Guia de Trânsito Animal (GTA), até a regularização.

Após a vacinação das bovídeas, o produtor deve se dirigir ao escritório da Adapec onde realiza a movimentação do rebanho e declarar a vacinação, mediante apresentação da nota fiscal do produto e atestado de vacinação. O prazo para declaração é até o dia 10 de janeiro.

A responsável técnica pelo Programa Estadual de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose (PECEBT), Carolina Silveira Ozorio, esclarece que a vacinação contra a brucelose é obrigatória. “A vacina é o meio mais eficaz de prevenir esta doença, evitar prejuízos econômicos e proteger os animais e a saúde humana, uma vez, que a doença é uma zoonose e pode ser transmitida ao homem,” disse recordando que a vacinação só deve ser feita por médico-veterinário ou auxiliar de vacinador devidamente cadastrado na Adapec.

Dados

No primeiro semestre deste ano foram vacinadas 565.735 bezerras entre 3 e 8 meses de idade, atingindo 96,98% das bovídeas em idade vacinal.

Brucelose

A brucelose é uma doença infecto-contagiosa crônica provocada por bactérias do gênero Brucella que atinge bovinos, bubalinos, suínos, caprinos, ovinos, entre outros, e pode ser transmitida para humanos por meio de contato com o animal infectado ou no consumo de produtos de origem animal não inspecionado.