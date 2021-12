Tocantins realiza mais de mil cirurgias eletivas em dois meses e 12 dias

A Secretaria de Saúde (SES-TO) anunciou nesta segunda-feira, 13, que o Estado do Tocantins realizou entre os dias 1º de outubro e 12 de dezembro, 1.030 cirurgias eletivas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Os procedimentos ocorreram nas unidades hospitalares geridas pelo Governo do Tocantins.

De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Afonso Piva, o número expressivo é resultado do empenho da Gestão Estadual em promover uma saúde pública de qualidade, voltada à dignidade da população tocantinense. “Temos a consciência de que não se trata apenas de um número positivo, são vidas e famílias beneficiadas, com o retorno de um ente querido à vida normal, com a saúde restaurada. Somos sabedores de que em muitos casos são os provedores dos lares, que esperam por uma cirurgia e isso incorre em diversas dificuldades dentro de casa”, afirmou.

O governador Wanderlei Barbosa celebrou o número expressivo, na semana em que completa 50 dias de sua Gestão. “Estamos contentes com o comprometimento de nossos profissionais da Saúde e reiteramos nosso compromisso com a população tocantinense, de promover um atendimento célere e de qualidade. Trabalhamos para o controle da pandemia pela covid-19, para que não seja necessária uma nova suspensão das [cirurgias] eletivas e outras pessoas não sejam obrigadas a esperar por uma cirurgia sem data definida”, disse, referindo-se à suspensão dos procedimentos em 2020, por recomendação do Ministério da Saúde (MS), como forma de conter a incidência de contágio do novo coronavírus.

Morador de Miranorte, Valdir Pereira de Carvalho foi acolhido no mês de novembro, no Hospital Regional de Miracema e contou sua história. “Estava há dois anos à espera de uma cirurgia e graças a Deus, com a baixa da pandemia, houve um retorno do funcionamento dos hospitais e consegui realizar a minha. Estou muito feliz e grato a toda equipe do Hospital de Miracema que me recebeu e tratou muito bem”, declarou.

Assim como Valdir, a moradora de Tocantínia, Alessandra Alves Santana, também foi atendida em Miracema. “Estou muito feliz por ter me livrado de uma dor constante e que me atrapalhava inclusive em cuidar das minhas duas filhas pequenas. Graças a Deus estou em recuperação e voltarei à minha vida normal”, comemorou.

A superintendente de Unidades Próprias da SES-TO, Elaine Sanches, também comemorou o retorno das cirurgias eletivas. “Sem dúvida é uma celebração para toda equipe técnica da Secretaria e todas as equipes multiprofissionais dos hospitais que se organizaram para que este momento ocorresse da melhor forma possível. O resultado está aí, 1.030 cirurgias, em outubro, novembro e até 12 de dezembro”, enfatizou.