Sedes receberá doação de computadores para as casas Acolhida e Abrigo Raio de Sol

Em reunião realizada na manhã desta sexta-feira, 4, no Ministério Público Estadual (MPTO), a Prefeitura de Palmas, por meio da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social (Sedes), foi informada que irá receber dez computadores para serem destinados às casas de acolhimento de crianças e adolescentes mantidas pelo município, sendo elas a Casa Acolhida e a Casa Abrigo Raio de Sol. O repasse é oriundo de uma parceria entre a Receita Federal do Brasil (RFB), representada pela Delegacia da RFB em Palmas e o MPTO.

Foi firmado o compromisso de que o MPTO fará a doação de dez monitores e a Receita repassará dez processadores, que são as unidades centrais de processamento de um computador, também conhecidas como CPU.

Na ocasião, a secretária da Sedes, Simone Sandri, agradeceu aos representantes do Ministério Público Estadual e da Receita Federal no Tocantins pela importante parceria. “Esses computadores vieram em boa hora, pois vamos ampliar o número de máquinas nas salas de estudo nas unidades de acolhimento de crianças e adolescentes do Município”, disse Sandri.

“Estes equipamentos foram apreendidos em fiscalizações e agora serão usados para uma boa finalidade, pois irão proporcionar acesso às novas tecnologias pelas crianças abrigadas”, explicou o Delegado da Receita Federal no Tocantins, Ricardo Wagner Magalhães.

O Procurador-Geral de Justiça do Tocantins Luciano Casaroti falou sobre a atuação constante do MPTO na defesa dos direitos de crianças e adolescentes e sobre a importância de ações conjuntas como esta doação. “Quando as instituições se unem pelo bem comum, temos certeza de estarmos no caminho certo. Esperamos que estes equipamentos sejam de grande valia nas mãos dos estudantes e das crianças e adolescentes que irão manuseá-los.

Também foram contemplados com repasse de equipamentos a Universidade Federal do Tocantins (UFT), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO), e a instituição sem fins lucrativos Sementinha de Amor.