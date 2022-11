Alunas concluem aulas básicas de corte e costura no Cras 407 Norte

Mulheres da região norte de Palmas, num total de 19, finalizaram o curso ‘Mulher é arte – Noções básicas de corte e costura’ na tarde desta quinta-feira, 3, no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) 407 Norte. A capacitação faz parte do programa Força Mulher, desenvolvido pelo Sebrae Tocantins, em parceria com a Prefeitura de Palmas, a Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (Fieto) e a Federação de Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Tocantins (Fecomércio).

Vanílzia Noleto, de 59 anos, conta que nunca havia costurado e descobriu ter grande talento para esta arte. “Imagina como é bom saber que eu posso, eu agora sei fazer e fiz peças bonitas, originais, inspiradas em minha pessoa, peças coloridas, cheias de vida e de amor”, descreveu ela.

Já sua colega de turma, Magali Rodrigues destacou a alegria de aprender um novo ofício e de saber que ela vai poder iniciar um negócio próprio. “Eu vou começar a costurar para fora, pois aqui eu aprendi a fazer short, bolsa, vestidos, então vou poder ganhar um dinheirinho a mais no fim do mês”, planeja.

“Ao longo dos meses de outubro, novembro e dezembro estão sendo ofertadas vagas em 13 cursos para mulheres atendidas pelos Cras de Palmas. É importante destacar que ainda há vagas e que todas as participantes receberão um kit para iniciar seus negócios na formatura do programa”, explicou a secretária municipal do Desenvolvimento Social de Palmas (Sedes), Simone Sandri.

A coordenadora estadual do projeto Sebrae Força Mulher, Luciana Pires Retes, parabenizou as integrantes do curso e agradeceu aos parceiros do projeto. “Essa integração, essa união de forças faz a diferença na vida destas mulheres. O Sebrae está muito feliz em fazer parte desta história”, concluiu.

Cursos

Estão em andamento os cursos Inove na Beleza – Unhas em Gel no Cras Karajá II, localizado no setor Santa Bárbara, e o curso Inove na Beleza – Cabelos com turmas no Cras Morada do Sol.

Confira a cartela de cursos ofertados pelo Programa Força Mulher por meio dos Cras de Palmas

Inove na Beleza – Unhas em Gel

Inove na Beleza -Cuidados com a pele

Inove na Beleza – Cabelos

Lucre com sabor – Drinks, petiscos e sanduíches

Lucre com sabor – Pães, pizzas e cupcakes

Mulher em ação – Pintora de obras

Mulher em ação – Instaladora de ar condicionado

Mulher em ação – Pedreira de acabamento

Mulher em ação – Instaladora hidráulica

Mulher em ação – Instaladora elétrica

Mulher em ação – Instaladora de porcelanato;

Mulher é arte – Customizar para lucrar (patchwork)

Mulher é arte – Noções básicas de corte e costura

Lucre com sabor: Bolos, doces e Salgados