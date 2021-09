Secult realiza 1ª Exposição de Arte “Olhares Diversos”

A Arte é o fenômeno de fazer enxergar a vida com outros olhos, com mais ternura e amor. Por meio da Literatura, Pintura, Escultura, Música, Dança, Cinema, Fotografia e outros tipos de arte, o artista revela seu olhar sobre a vida, sentimentos e vivências. Para a manifestação do olhar do artista gurupiense é que a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult) realiza a 1ª edição da Exposição de Arte “Olhares Diversos”, que homenageará a artista Lucirez Amaral.

A exposição acontecerá no Centro de Convenções Mauro Cunha, do dia 09 de setembro a 08 de outubro e estará aberta ao público das 8 às 14 horas. A abertura da mostra será realizada no próximo dia 09, a partir das 18 horas.

A secretária de Cultura e Turismo, Lady Sakay, explica que a exposição “Olhares Diversos” terá como principal objetivo despertar o gurupiense para os mais diversos segmentos da arte. Ressalta que o evento é uma coletiva com artistas das artes plásticas, escultura, fotografia, artesanato, literatura, entre outros.

Conforme o Assessor Especial da Secult, Núbio Brito, a exposição é o encontro entre visitante e objeto expositivo, ou, numa concepção mais abrangente e atual, entre a sociedade e seu patrimônio. Uma disseminação de conhecimentos além de um encontro efetivo e marcante.

“Gurupi e sua comunidade estão se desenvolvendo rapidamente, e é necessário, que a classe artística acompanhe e participe desse caminhar, mostrando seu jeito de pensar, conceitos e atitudes; exercitando sua criatividade. E para dar visibilidade a essa conjuntura o primeiro passo é se fazer visto, através de seu trabalho. O artista precisa sentir que é capaz, despertando, provocando mudanças no contexto social, apresentando novos pontos de vista que possam quebrar paradigmas”, destaca Núbio Brito.