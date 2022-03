Sectur promove capacitação sobre Sistema de hospedagem Cama e Café na cidade de Almas

Por Wladimir Machado | Governo do Tocantins

24/03/2022 – Publicado às 05:33

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur), em parceria com a prefeitura do municipal de Almas, a 306 km de Palmas, inicia nesta quarta-feira, 23, capacitação destinada a comunidade a fim de repassar informações sobre o sistema de hospedagem familiar “Cama e Café”. A capacitação segue até a próxima sexta-feira.

Em decorrência da realização da Feira Agrotecnológica da Região Sudeste do Tocantins (Agrosudete), que ocorre no período de 6 a 9 de abril, em Almas, e a baixa oferta de meios de hospedagem, o município está incentivando a comunidade a ofertar suas residências para receber os turistas nesse período de feira.

Pelo sistema Cama e Café, de acordo com informações da superintendência de Projetos Estratégicos e Operações Turísticas da Sectur, a população local será capacitada para implantação do sistema de acomodações adequadas para que o visitante se hospede em um ambiente familiar e vivenciado os costumes da comunidade local. O Cama e Café é um meio de hospedagem oferecido em residências, com no máximo três unidades habitacionais, para uso turístico, em que o dono more no local, com café da manhã e serviço de limpeza inclusos no pacote.

“Esse é um modo muito positivo de ser fazer turismo, onde se valoriza protagonismo comunitário, oportunizando aos visitantes uma imersão cultural, além de promover o diálogo e interação entre visitantes e a comunidade”, explica o secretário de Cultura e Turismo, Hercy Filho, ressaltando que o sistema também contribui para geração de renda.

O Cama e Café integra o Sistema Brasileiro de Classificação de Meios de Hospedagem, foi elaborado de forma participativa, através de uma ampla parceria entre o Ministério do Turismo, o Inmetro, a Sociedade Brasileira de Metrologia (SBM) e a sociedade civil, e adotado como estratégia para o país, aumentando a competitividade do setor.