Trevo da Praia recebe equipe para testes de Covid-19 e ação de combate à dengue

Por Niceia Menegon | Ascom/SEMUS

24/03/2022 – Publicado às 05:33

A Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS realiza nesta quinta-feira, 24, uma ação de testagem para detecção da Covid-19 e mutirão de conscientização e combate à dengue no povoado do Trevo da Praia.

A realização de testes rápidos para detecção de Covid-19 acontece na Escola Municipal Benevenuto Alves Moreira, a partir das 09h. Para fazer o teste, basta ir até a Escola.

O dia será marcado também com as atividades dos Agentes de Combate às Endemias – ACE´s, que visitarão as residências para orientar e monitorar possíveis focos de proliferação do mosquito Aedes aegypti.

Segundo a coordenadora da área de endemias da Secretaria Municipal de Saúde, Cristiane Silva Neves, ações como essa são importantes para evitar a proliferação do Aedes Aegypti, responsável pela transmissão de dengue, zika e Chikungunya. “Para evitar a disseminação do inseto e diminuir a contaminação, é necessário que cada cidadão coloque em práticas as orientações passadas pelo agente durante a visita nas residências” enfatiza Cristiane, elencando o que as pessoas precisam fazer para prevenir a proliferação da doença. “Para que haja uma mudança nessa realidade, é necessário que sejam realizadas limpezas frequentes nos quintais; manter calhas limpas; garrafas de cabeça para baixo; escovar bem as vasilhas de água e comida de animais; entre outros cuidados”, explica Cristiane Silva Neves.

Para o secretário municipal de saúde, Vânio Rodrigues, as notificações de casos de dengue na comunidade do Trevo da Praia tem preocupado, por isso é necessário realizar atividades mais eficientes na comunidade. O Secretário destaca o esforço da vigilância sanitária e provoca a comunidade para colaborar. “Cada cidadão é igualmente responsável e precisa fazer vistorias periódicas em locais que ofereçam a possibilidade de ter água parada. A prevenção é primordial para evitar possíveis focos” explica Vânio, e complementa “Não deixar o mosquito nascer é responsabilidade de todos nós”.

Transmissão

A dengue é transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Após picar uma pessoa infectada com um dos quatro sorotipos do vírus, a fêmea pode transmitir o vírus para outras pessoas. Há também registro de transmissão por transfusão sanguínea.

Vidros, potes, pratos, vasos de plantas ou flores, garrafas, latas, pneus, panelas, calhas de telhado ou qualquer outro recipiente que possa acumular água, são suficientes para se tornarem criadouros do mosquito. Manter recipientes como caixas d’agua, barris, tambores, tanques e cisternas devidamente fechados também é importante.

Por isso, é importante combater o mosquito da dengue, fazendo limpeza adequada e não deixando água parada em pneus, vasos de plantas, garrafas, pneus ou outros recipientes que possam servir de reprodução do mosquito Aedes Aegypti.