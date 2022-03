Comunidade de Caseara recebe a primeira edição do projeto Agenda Ambiental

Por Adailton Fernandes | Governo do Tocantins

24/03/2022 – Publicado às 05:33

O Parque Estadual do Cantão (PEC) em parceria com a Prefeitura Municipal de Caseara lançaram o projeto Agenda Ambiental aberto à participação da comunidade. A programação, que teve início na terça-feira, 22, e foi concluída nessa quarta-feira, 23, ofereceu palestras nas escolas municipais e estaduais, oficina de jogos teatrais no ginásio de esporte e oficina de filtro dos sonhos nas dependências do Parque. Cerca de 200 pessoas participaram desta primeira edição da Agenda Ambiental.

A guarda-parque do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), Marina Morena, é idealizadora do projeto Agenda Ambiental e conta que a programação terá edições contínuas. “Essa foi a primeira agenda de várias que virão. O foco principal é a conscientização e educação ambiental, e claro, o aproveitamento de materiais obtidos na natureza. Na oficina de filtros dos sonhos, por exemplo, utilizamos o cipó encontrado nas árvores do Parque, miçangas, sementes e penas de aves que são deixadas naturalmente pelos animais na Unidade de Conservação”, conta a servidora.

“Me sinto honrado pelo convite e oportunidade de participar desse projeto, onde conheci pessoas maravilhosas e os participantes obtiveram um ótimo aproveitamento”, comemora Johnson Morais que ministrou a oficina do filtro dos sonhos de iniciação ao ponto macramê em pulseira. O instrutor é graduado em Artes e Teatro pela Universidade Federal do Tocantins (UFT).

Também graduado em Artes e Teatro pela mesma instituição, Thiago Soriano conta sobre a dinâmica da oficina de jogos teatrais que ministrou. “Realizamos diversos jogos, com o intuito de experimentar formas de agir e movimentar o corpo, e que fogem completamente dos movimentos cotidianos dos participantes. Tivemos um momento de compartilhamento poético, onde cada participante trouxe consigo uma música ou poesia, e que utilizamos em experimentos de improvisações e reflexão acerca do valor simbólico das respectivas obras. E finalizamos o encontro com uma roda de conversa, em que os participantes compartilharam suas experiências durante o processo da oficina”, detalhou.

“Esse projeto é uma iniciativa que conta com a parceria entre Estado e município, em ações de fortalecimento da sensibilização ambiental, conservação e aproveitamento dos nossos recursos naturais de forma sustentável, que podem se tornar uma oportunidade de melhoria da renda de famílias da comunidade local, além de agregar valor à boa relação interpessoal. Nós teremos ações contínuas que estão programadas até dezembro e vão contemplar escolas de ensino público, desde o fundamental ao ensino médio, bem como comunidades da zona rural”, ressalta Adailton Fernandes, supervisor do Parque do Cantão.

O secretário do Meio Ambiente de Caseara, Paulo Roberto da Mata, reiterou a importância da iniciativa, da parceria entre os entes públicos na realização do projeto, do foco ambiental das atividades e destacou a oportunidade da troca do olhar entre os participantes. “Entre as diversas atividades têm um momento de interação em que os participantes são estimulados a olhar para o outro, com o olhar do outro e se colocar no lugar do próximo, em situações vividas no cotidiano e isso produz muito conhecimento”, avalia o secretário.

A participante da oficina, Marinalva Aragão, facilitadora no Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) no município, elogiou a iniciativa e destacou a importância da possibilidade de melhorar a renda familiar. “Eu gosto demais de trabalhar com artesanato e a oficina foi ótima! Nos mostra como utilizar os recursos da natureza na produção de peças belíssimas e que podemos estar trabalhando para gerar uma renda extra”, afirmou.

Para Nazenir Rocha, professora de educação infantil na Escola Municipal Branca de Neve, que também participou da oficina, as técnicas apresentadas são novidades. “Constantemente utilizamos vários materiais, mas ainda não tinha trabalhado com esse tipo de artesanato, então para mim foi uma novidade”, enfatizou.

Nesta edição, além do público em geral, as atividades também contaram com a participação de professores, coordenadores e servidores de instituições municipais e estaduais da cidade de Caseara, para formação de multiplicadores na comunidade.