Secretário de Saúde, Afonso Piva, realiza reunião com o Ministério da Saúde para ampliar recursos destinados ao Tocantins

Por orientação e solicitação do Governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, o secretário de Estado da Saúde, Afonso Piva, e o secretário-executivo da Saúde, Quesede Ayres Henrique, compareceram no Ministério da Saúde (MS), em Brasília (DF), na quarta-feira, 08. Em reunião com o secretário-executivo do Ministério da Saúde (MS), Rodrigo Otávio Moreira da Cruz, foram discutidas pautas como a ampliação do teto MAC – limite financeiro disponível para custeio de ações e serviços de saúde – e tratativas sobre o convênio com o Hospital de Amor em Palmas.

“Foi uma reunião produtiva, onde discutimos, acima de tudo, melhorias para a saúde tocantinense, no que diz respeito a recursos e, ainda, sobre os atendimentos para o tratamento de diversas patologias, dentre elas, o câncer, advindo do convênio com o Hospital de Amor, em Palmas. Estamos trabalhando para avançar, com o apoio do Governo do Tocantins e Ministério da Saúde”, explicou o secretário de Estado da Saúde, Afonso Piva.

Além disso, ainda durante a viagem, o Secretário se reuniu com o deputado federal Eli Borges (Solidariedade) para tratar sobre novas emendas parlamentares para a saúde, a fim de custear, principalmente, as cirurgias eletivas. “Estamos buscando, junto aos nossos representantes federais, recursos para avançar com as cirurgias eletivas e melhorar o atendimento e assistência aos tocantinenses. Quero aproveitar para agradecer o empenho de toda nossa bancada federal em buscar e destinar recursos para a saúde o Estado”, enfatizou Piva.