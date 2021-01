Secretário de Finanças Rogério Ramos é reconduzido ao cargo de vice-presidente do CFA

O secretário de Finanças de Palmas, Rogério Ramos, foi reconduzido ao cargo de vice-presidente do Conselho Federal de Administração (CFA), em eleição do órgão, na manhã desta quinta-feira, 14, em Brasília. Mais uma vez ele assume ao lado do presidente Mauro Kreuz, com quem compartilha a gestão da autarquia no Biênio 2021-2022.

Além da eleição, também foram diplomados oito novos administradores que assumem como conselheiros federais. Eles foram eleitos em outubro de 2020 e passam a compor a compor a equipe que representa os interesses dos profissionais de Administração de todo o país, pelos próximos quatro anos.

Para Rogério Ramos, a possibilidade de conviver profissionalmente com representantes da administração nacional no CFA fortalece sua atuação na Secretaria Municipal de Finanças. “São atividades afins e no Conselho convivo com a realidade de outros estados brasileiros. Trocamos experiências e isto enriquece nossa gestão”, observou Ramos.

A recondução de Mauro Kreuz e Rogério Ramos à presidência e vice-presidência do CFA foi defendida pelo conselheiro federal pelo Estado do Acre, Fábio Mendes Macedo, que defendeu a gestão de ambos como muito frutífera.

Na ocasião, Ramos agradeceu a confiança do plenário do CFA, ratificou o compromisso assumido junto co Kreuz e justificou o interesse em permanecer na liderança do conselho.

“Chegamos ao fim de dois anos com a pretensão de termos mais dois, pois nunca passamos por momentos tão turbulentos, mas superamos muita coisa. Dispomos-nos a consolidar esse trabalho. Nosso “copo” pode estar pela metade, mas vamos transpor o espaço que falta com muito trabalho”, argumentou.

Eleição

A chapa foi eleita pela unanimidade dos presentes – 25 dos 27 conselheiros federais de administração. A reeleição da chapa Gestão Compartilhada foi ovacionada e comemorada por todos na Casa.

O vice-presidente Rogério Ramos reafirmou o compromisso que terão em colocar o conselho nos trilhos, principalmente no aspecto fiscal. “Muito obrigado pela confiança e nos cabe, agora, retornar essa credibilidade que vocês depositaram na gente”, comentou Rogério.