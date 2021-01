Avenida NS-07 recebe faixa pavimentada entre as Arsos 52 e 53

A Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seisp) executa, nesta quinta-feira, 14, serviços de pavimentação asfáltica na Avenida NS-07. A aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) acontece entre os cruzamentos da NS-07 com a LO-11 e LO-13, isto é, entre as quadras Arso 52 (505 Sul) e Arso 53 (507 Sul).

O trecho em questão se conecta ao trecho recém-pavimentado da LO-13, no segmento entre as avenidas NS-05 e NS-07. A orientação da Seisp é para que veículos que trafeguem pelo trecho reduzam a velocidade e respeitem a sinalização desviando do trecho fechado para asfaltamento. Os trabalhos iniciados nesta quinta-feira, 14, podem sofrer pausas em razão das chuvas ou manutenções em maquinário. Pista será aberta para tráfego assim que aplicação de CBUQ for concluída.

Manutenção

Além do trecho acima citado, a Seisp também realiza manutenção de vias e acessos nos setores Irmã Dulce, Lago Norte, Santa Fé e Setor Universitário.

Pedidos de manutenção asfáltica e reparos em acessos podem ser solicitados diretamente à Superintendência de Obras Viárias da Seisp pelos telefones (63) 3212-7404, das 13 às 19 horas. Os pedidos feitos à Superintendência complementam o planejamento interno de ações de pavimentação e recuperação asfáltica.