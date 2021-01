Conhecendo a gestão: Frederico Prado continua no Planejamento de Araguaína

O secretário municipal do Planejamento, Frederico Prado, é o primeiro da série “Conhecendo a gestão” de Araguaína. O objetivo é aproximar a população dos secretários, conhecendo seus currículos e as funções de suas pastas. A série trará além do perfil de cada gestor, suas metas e prioridades para a secretaria e como ter acesso aos serviços.

A convite do prefeito Wagner Rodrigues, Frederico vai dar continuidade ao trabalho já realizado na pasta com o objetivo de aumentar a qualidade do atendimento e dos serviços.

“Araguaína está em sua melhor hora e eu espero contribuir mais para a continuidade desse momento de transformação que nossa cidade vem vivendo. Vamos como secretaria seguir contribuindo para que nossa cidade se consolide como um lugar muito melhor a cada dia para viver, com mais planejamento, organização, obras e como resultado, um povo feliz”, concluiu Frederico Prado.

Currículo profissional

Frederico Prado tem 31 anos e um currículo amplo de experiências profissionais. A engenharia civil sempre foi o sonho buscado por ele e, com apenas 15 anos, deu o primeiro passo para a realização, ingressando na faculdade, o diploma de engenheiro veio aos 19 anos de idade.

Junto com o título de engenheiro, vieram as primeiras oportunidades profissionais. Na primeira e uma das maiores, uma empresa privada confiou a Frederico a execução de obras em uma conhecida universidade particular do Norte do Brasil com unidade em Araguaína.

“Com o encerramento da empresa, o meu ex-patrão foi convidado para trabalhar com o prefeito Ronaldo Dimas, que iniciava seu mandato. Diante da experiência e boa referência no serviço anterior, também recebi o convite para trabalhar com Dimas e comecei aí ao desafio do serviço público, no qual mais uma vez busquei e busco dar o melhor”, contou.

Função da secretaria

A Secretaria do Planejamento tem como atribuições realizar o planejamento urbano de curto, médio e longo prazo do Município, revisar o Plano Diretor e planos setoriais, elaborar projetos, gerenciar ordenamento do solo e modernização e inovações tecnológicas. Atualmente, o departamento conta com 35 servidores públicos municipais.

A Secretaria é responsável pelos serviços de atendimento ao contribuinte, alvará de construção, habite-se, desmembramento/remembramento, título definitivo de imóvel, averbação, retificação de lote, fiscalização topográfica, fiscalização de obras, certidão de uso de solo e outros.

A pasta está localizada no prédio da Prefeitura Municipal, na Avenida José de Brito, nº 728, no Setor Anhanguera. Os telefones para informações sobre os serviços são: (63) 3411-7012, 3411-7135 e 9 9973-9790.