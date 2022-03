Secretário da Saúde Afonso Piva e a Senadora Kátia Abreu se reúnem com Ministro Queiroga em Brasília

Estive nesta semana, ao lado do secretário de Saúde do Tocantins, Afonso Piva, conversando com o ministro da Saúde Marcelo Queiroga. A pauta principal foi solicitar que os recursos restantes do combate à CoVid possam ser utilizados para realizar cirurgias eletivas!

Publicado por Kátia Abreu em Sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022