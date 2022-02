Prefeita Cinthia Ribeiro e deputada Dorinha Seabra discutem emendas parlamentares para Palmas

Texto: Secom | Prefeitura de Palmas

27/02/2022 – Publicado às 06:32

A prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, recebeu nesta sexta-feira, 25, em seu gabinete, na avenida JK, a deputada federal Dorinha Seabra. Durante o encontro, que contou com a presença do secretário de Governo, Rogério Ramos, foi tratado de assuntos como a destinação de emendas para o município de Palmas e as eleições 2022.

Na oportunidade, a prefeita reconheceu e agradeceu a parlamentar pela atuação em favor dos palmenses. “É bom saber que podemos contar com uma parlamentar atuante como a professora Dorinha. Juntas, já fizemos muito por Palmas e pretendemos continuar fazendo”, destacou Cinthia.

A parlamentar, que já soma três mandatos como deputada federal, por sua vez, reiterou o seu compromisso com Palmas. “Foi uma conversa sobre o Tocantins, sobre Palmas. Tenho um grande respeito pelo trabalho da prefeita Cinthia Ribeiro. A gente anda pela cidade inteira e ver a presença dela na responsabilidade e no cuidado com as pessoas, a saúde e a educação”, destacou.