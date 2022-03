Indicação de Gomes, Nilmar Ruiz assume presidência do Partido Liberal no Tocantins

Por Cleber Toledo | Portal CT

02/03/2022 – Publicado às 02:05

O Partido Liberal (PL) está sob nova direção após as saídas do ex-senador Vicentinho Alves e do deputado federal Vicentinho Júnior – que seguem para o Progressistas. O nome para comandar a legenda é de Nilmar Ruiz, ex-prefeita de Palmas e até então responsável pelo setor mulher da agremiação. A comissão provisória foi instituída nesta quinta-feira, 24, e tem duração até fevereiro de 2024.

A indicação foi do senado Eduardo Gomes (MDB) e respaldada pelo presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto. O próprio parlamentar emedebista é cotado para ingressar na sigla que já tem o presidente Jair Bolsonaro, de quem é líder no Congresso Nacional. “Estou sempre pronta para contribuir com o partido e com o desenvolvimento do nosso Tocantins. Sinto-me honrada por mais essa missão. Que Deus nos ilumine para que tomemos as melhores decisões”, disse a nova dirigente.

Composição

Além de Nilmar Ruiz, a nova direção do Partido Liberal conta com o vice-prefeito de Araguaína, Marcus Marcelo, como 1º vice-presidente; e Ailton Araújo, ex-prefeito de Santa Rosa, na 2ª vice-presidência. O secretário-geral da sigla é o superintendente regional da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) em Tocantins, Homero Silva Barreto.