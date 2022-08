Sebrae promove missão técnica Expogenética

Por Ascom

Com o objetivo de proporcionar o acesso a novas tecnologias, inovação e melhoria genética do rebanho da pecuária tocantinense, além de propiciar a aproximação, integração e fortalecimento entre os produtores participantes, o Sebrae Tocantins partirá em missão técnica com empresários rurais e pecuaristas de corte do estado.

A 15ª ExpoGenética será realizada de 21 a 26 de agosto em Uberaba/MG e o Sebrae estará subsidiando 40% dos custos da participação. As vagas são limitadas e os interessados devem realizar a inscrição pelo link: https://to.lojavirtualsebrae. com.br/loja/evento/252377042- missao-tecnica-15- expogenetica-2022

Fábio Cruz, analista técnico do Sebrae, explica que a missão ExpoGenética é o maior evento técnico da pecuária zebuína no mundo. “É uma oportunidade imperdível. Será disponibilizada uma programação vasta que com certeza vai acrescentar muito nas propriedades. Nossos empresários terão a chance de articular futuras ações para o grupo e utilizar soluções do Sebrae em seus negócios. É hora de fortalecer mais ainda este setor que tem tanto potencial no estado”, destaca.

A missão contemplará também a participação em visitas técnicas nas duas principais centrais de sêmen do Brasil, a Central ABS e a Alta Genetics, proporcionando aos participantes o conhecimento e acesso às inovações, buscando melhores resultados para o produtor.

Os empresários que tiverem dúvidas, poderão saná-las pelos telefones: (63) 3602-2600 ou 0800 570 0800. (Assessoria de Imprensa do Sebrae Tocantins)