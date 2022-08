Reunião promovida pelo Estado do Tocantins discutirá projetos de fomento das políticas públicas de juventude

No mês em que é celebrado a Semana Nacional de Juventude, o Estado do Tocantins, por meio da Secretaria dos Esportes e Juventude (Seju), realizará uma reunião para fortalecer o diálogo e articulação das políticas públicas voltadas para este público. O encontro que acontecerá na sala de reuniões do Palácio Araguaia, em Palmas, nesta sexta-feira, 5, às 9 horas, reunirá os gestores municipais de juventude e tem por finalidade deliberar as atividades a serem realizadas em alusão à data.

De acordo com a Gerente de Políticas Públicas para a Juventude da Seju, Luana Porto, a proposta do encontro é debater os projetos desenvolvidos pela Diretoria de Juventude e a criação de politicas públicas voltadas para os municípios no âmbito desse público. “Essa reunião vem no sentido de articularmos com os gestores de juventude sobre as atividades que serão desenvolvidas nos municípios em relação à Semana Nacional da Juventude, que inicia no dia 5 e segue até o dia 12 e marca as comemorações do Estatuto e do Dia Nacional da Juventude. A ideia é que por meio dessas ações possamos trazer as vozes desses jovens e suas realidades de modo a trabalhar o protagonismo”, explicou.

Entre os assuntos a serem discutidos na reunião, estará à construção do Plano Estadual de Juventude. Também será trabalhada a formulação das ações da Tenda Jovens Transformadores, projeto que desenvolve programações voltadas para os eixos constitucionais do Estatuto, documento este que dispõe sobre os direitos dos jovens, os princípios e diretrizes das políticas públicas de juventude e o Sistema Nacional de Juventude.

Projeto Jovens Protagonistas

Entre os assuntos que serão discutidos na reunião está o Projeto Jovens Protagonistas. O público de 15 a 29 anos que desenvolve ações na sua comunidade, podem submeter seus projetos até

Um projeto-ação será selecionado e premiado com um Fundo Semente no valor de R$ 5 mil. O formulário online de inscrição está disponível no link: bit.ly/3GxdCwI. Os interessados também podem tirar as dúvidas pelo email diretoriadejuventude@ seju.to.gov.br ou diretoriajuv entudeto@gmail.com e através do

telefone (63) 98470-3332 das 8h às 14h.

Um dos objetivos é beneficiar esse público com uma capacitação on-line sobre políticas públicas de juventude, protagonismo juvenil e elaboração de projeto-ação de transformação social. O projeto será ofertado para jovens dos 139 municípios do Tocantins, que tiverem a inscrição homologada e selecionada, perante os critérios estabelecidos no edital, sendo até um jovem por município.

O resultado final da seleção será divulgado no dia no Diário Oficial do Estado. As capacitações ocorrerão entre os dias a , já as atividades do projeto-ação estão previstas para a .