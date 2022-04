Seagro prepara o Pavilhão da Agricultura, vitrine de serviços e técnicas da Agrotins 2022

Por Hérica Rocha / Edição: Cláudia Peixoto / Revisão Textual: Marynne Juliate | Governo do Tocantins

12/04/2022 – Publicado às 02h18

O Pavilhão da Agricultura, utilizado como espaço para divulgação de trabalhos, serviços, técnicas e produtos das áreas de agroenergia e floresta, agrometeorologia e agroindústria, está sendo preparado para a 22ª edição da Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins (Agrotins 2022).

Com o tema Integrar, Intensificar para Preservar, a feira ocorrerá de 10 a 14 de maio, no Parque Agrotecnológico de Palmas.

O diretor de Agricultura, Agronegócio e Agropecuária da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Aquicultura (Seagro), José Américo, explica que assim como nos anos anteriores, cada área terá seu espaço no pavilhão onde irão apresentar seus projetos, serviços e produtos.

“Este ano, a agrometeorologia convidou uma empresa que trabalha com suplementação luminosa em plantas. A empresa irá explicar como funciona a tecnologia e quais os resultados obtidos até agora. E também terá uma outra empresa que vem a convite da agrometeorologia que vai apresentar uma técnica que mapeia a microbiota do solo, identificando os microrganismos presentes para otimizar o manejo do solo”, explica.

Ainda de acordo com o diretor, por meio da gerência da Agricultura, foram convidadas empresas que trabalham com agricultura de precisão, drones, colheitadeira de mandioca, plantadeira de hortaliças e fábricas de casa de farinha móveis e também do ramo de fertilizantes, para exporem seus produtos e compartilharem com o público visitante as suas experiências.

Espaço empreendedor, cozinha show e tecnologias

Na agroindústria, em termos de expositor, no pavilhão terá a presença de uma fábrica de inox de Palmas, uma fábrica (representante) de produtos de limpeza industriais e outra de equipamentos. “E mais, a cozinha show deste ano está voltada para o faça e venda com aulas ao vivo ensinando o público a produzir e comercializar produtos como carne de porco na lata, carne de sol empacotada a vácuo, doce de frutas em barra, linguiça de cordeiro com pequi e farinha temperada”, acrescenta José Américo.

“Quem for visitar o espaço agroempreendedor, pode chegar com uma ideia de negócio que será estudada por uma equipe técnica e sair, de lá, com o projeto agroindustrial pronto, com checklist completo das etapas do registro sanitário, indicação de fornecedores de equipamentos e possíveis linhas de crédito que estarão disponíveis via Sicredi”, finaliza o diretor.

O pavilhão contará ainda com a parte de Agroenergia e Floresta, apresentando a produção de farelo e óleo de soja, o triturador florestal para limpeza de área entre outros.

No Pavilhão da Pecuária, o visitante terá acesso aos produtos de empresas de troncos, balanças, eletrônicas, bebedouros, de produtos para lacticínios, ordenhadeiras, exposição de animais, genética animal, nutrição animal, ultrassonografia genética seletiva (ultrassom de carcaça), sementes para pastagens e de adubos.

Agrotins

A 22ª edição da Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins (Agrotins 2022), com o tema Integrar, Intensificar para Preservar, tem como objetivos apresentar novidades para o desenvolvimento da produção, apoiar e incentivar a continuar produzindo uma agricultura sustentável.

A Feira é uma organização do Governo do Tocantins, por meio da Seagro e suas vinculadas Agência de Defesa Agropecuária (Adapec), Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins), Fundação de Amparo à Pesquisa (Fapt), Tocantins Parcerias, e em conjunto com empresas, instituições de governo, de pesquisas e educacionais, entre outras.