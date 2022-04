Casa de Apoio atende mais de 3,7 mil pessoas de janeiro a março de 2022

Por Eliane Tenório / Edição: Alba Cobo / Revisão Textual: Marynne Juliate | Governo do Tocantins

12/04/2022 – Publicado às 02h21

A Casa de Apoio gerida pelo Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas), tem capacidade de atender, diariamente, mais de 120 pessoas. Em 2021, a instituição hospedou mais de 17 mil pessoas; e em 2022, somente entre os meses de janeiro a março, a Casa já realizou mais de 3,7 mil atendimentos. São pacientes encaminhados, por assistentes sociais, dos hospitais públicos de Palmas; Hospital Geral, Hospital Infantil e Maternidade Dona Regina.

Um desses hóspedes, o senhor Euzélio Bispo, mora em Arraias, vem em um tratamento de saúde há cinco meses e, nesse espaço de tempo, esteve hospedado na instituição. “A Casa de Apoio é uma benção. São pessoas de muita fé que acolhem cada um de nós, com atenção, carinho e alegria. Obrigado!”, agradece.

A Casa oferece quatro refeições diárias, balanceadas, apoio psicológico e espiritual e entretenimento, além de informações e orientações por meio de palestras. Além do custeio contínuo do Governo do Tocantins, a instituição também conta com doações de parceiros voluntários, que ajudam de diversas formas.

“Procuramos fazer daqui um ambiente de tranquilidade e conforto para receber as pessoas que passam por momentos de desequilíbrio em sua saúde”, conta a gerente da instituição, Elisângela Sardinha. “Muitos chegam acreditando que voltam logo para seus lares e, por conta dos tratamentos, precisam ficar meses e até anos hospedados na Casa. E para cada um desses hóspedes, damos nossa atenção especial e compartilhamos de seus avanços em direção à cura”, ressalta.

Um grupo que faz parte do programa de residência multidisciplinar no município de Palmas e que participa do projeto Estágio na Comunidade, esteve na última semana, na Casa de Apoio e, contando com a ajuda de uma assistente social, informa, em palestra, sobre os benefícios sociais que os usuários da instituição têm direito. “Foi um momento muito pertinente, para que eles saibam e consigam usufruir dos benefícios ofertados pela Assistência Social”, explica a psicóloga residente em saúde mental, Julliani Godinho.

A Casa de Apoio foi criada com o intuito de oferecer conforto e condições dignas a pacientes que realizam tratamento de saúde em Palmas.

O local oferece um cronograma diversificado de atividades, como realização de palestras, contação de histórias e até minicursos. A estrutura física da Casa é composta por mais de 120 leitos equipados com beliches e ar-condicionado, cozinha, brinquedoteca, sala interdisciplinar, parquinho, área de convivência social e capela. Fica a apenas 200 metros do Hospital Geral de Palmas (HGP), o que facilita o acesso. Os hóspedes são selecionados e encaminhados pelas assistentes sociais dos hospitais de Palmas.

