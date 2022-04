Governo do Tocantins publica edital de chamamento para participação de pequenas empresas e artesãos na Agrotins 2022

Por Lourranny Parente / Edição: Caroline Spricigo / Revisão Textual: Marynne Juliate | Governo do Tocantins

12/04/2022 – Publicado às 02h09

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado a Indústria, Comércio e Serviços (Sics), e o Conselho de Desenvolvimento Econômico do Estado do Tocantins publicaram na sexta-feira, 8, o Edital de Chamamento 001/2022 para captação de pequenas empresas, entidades representativas de artesãos e artesãos individuais interessados em participar e expor seus produtos na 22° Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins (Agrotins), que será realizada de 10 a 14 de maio de 2022.

Neste ano, a Agrotins conta com o Pavilhão do Desenvolvimento – A casa do empresário na Agrotins. A proposta é que o espaço preparado pela Sics seja uma vitrine para as potencialidades do Tocantins e um ambiente de aproximação entre os pequenos empreendedores e as entidades parceiras da classe empresarial. Além disso, o local conta com exposição dos produtos regionais e atendimento a empresários para atração de novos investimentos.

Serão disponibilizados 38 estandes destinados à exposição e à comercialização do setor industrial, comercial e de serviços e 11 espaços destinados a artesãos e entidades representativas de artesãos tocantinenses. Poderão se inscrever os pequenos negócios que tenham capacidade para expor produtos e serviços em feiras e exposições. Além dos empreendedores, as secretarias de Estado da Cultura e Turismo e de Cidadania e Justiça também estarão presentes dentro do Pavilhão do Desenvolvimento.

Os interessados em fazer parte do Pavilhão do Desenvolvimento devem enviar a documentação necessária para a Comissão Especial de Avaliação e Cadastro de Expositores, pelo e-mail sicsnaagrotins@gmail.com ou entregar presencialmente na sede da Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços, localizada na Praça dos Girassóis, Esplanada das Secretarias, entre os dias 8 e 18 de abril de 2022.

Para o secretário de Estado da Indústria, Comércio e Serviços, Carlos Humberto Lima, o espaço deve promover a integração entre as várias entidades representativas que estarão presentes no local e os pequenos empresários, além de dar visibilidade aos produtos tocantinenses.

“Estamos construindo um espaço bem integrado e com boa estrutura para que o Pavilhão do Desenvolvimento funcione realmente como uma arena de negócios. A Agrotins é considerada a maior feira agropecuária da Região Norte, então, para os pequenos empresários é uma oportunidade que dará uma boa visibilidade aos seus produtos. Contaremos também com a parceria das entidades representativas do setor empresarial oferecendo atendimento e ajudando no desenvolvimento dos empreendimentos que é a nossa principal missão”, frisou o gestor.

Mais informações sobre a documentação poderão ser acessadas no edital disponível na edição n° 6.066 do Diário Oficial do Estado, no link diariooficial.to.gov.br .