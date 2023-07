Saúde ressalta importância do combate e controle às zoonoses

Nesta quinta-feira, 6, Dia Mundial das Zoonoses, lembra-se da data de descoberta da vacina contra a raiva e com isso, a Secretaria Municipal da Saúde (Semus) destaca a importância do trabalho da Vigilância em Saúde e da Unidade de Vigilância e Controle de Zoonoses (UVCZ) no combate e prevenção das zoonoses na cidade de Palmas.

Segundo o coordenador de Controle de Animais Reservatório da UVCZ, Ademilton Guimarães, as zoonoses são doenças infecciosas transmissíveis de animais para seres humanos. Ademilton ainda esclarece que a UVCZ e a Vigilância em Saúde oferecem continuamente diversas ações e serviços em combate às zoonoses como testagem da leishmaniose visceral canina, vacinação contra a raiva, medidas de prevenção e controle de vetores, monitoramento e palestras educativas.

De acordo com a diretora de Vigilância em Saúde da Semus, Meire Silva Rodrigues, o monitoramento da rede municipal sobre ocorrências de zoonoses em animais é fundamental para identificar surtos em potencial e elaborar estratégias de controle adequadas. “É feita uma coleta e análise de dados, para planejamento de ações oportunas entre os profissionais de saúde da Semus e demais parceiros como Fundação do Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Serviços Regionais e Secretaria de Desenvolvimento Social e demais parceiros”, explica Meire.

O Ministério da Saúde (MS) cita em seu site zoonoses como ebola, com seu hospedeiro primário acreditado ser o morcego de fruta, e o HIV, com origem no vírus da imunodeficiência símia encontrado em chimpanzés. Outras zoonoses relevantes são a raiva, a toxoplasmose e a leishmaniose.

Tratamento

A Semus está preparada para diagnosticar corretamente as zoonoses e oferecer tratamento adequado aos casos identificados. Essa elaboração envolve profissionais capacitados regularmente para o reconhecimento dos sinais das doenças, além do acesso aos exames laboratoriais e medicamentos específicos.