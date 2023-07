2ª Meia Maratona de Palmas já tem mais de 1000 inscritos

As inscrições para a 2ª Meia Maratona de Palmas seguem a todo o vapor. Até o momento a competição já conta com mais de 1000 inscritos. O valor da inscrição custa R$ 36,00 e os interessados podem se inscrever até o dia 25 de julho. A realização da corrida é uma iniciativa da Prefeitura de Palmas, por meio da Fundação Municipal de Esporte e Lazer (Fundesportes), com o apoio do ‘Tô Na Corrida Cromo Chip’. O evento acontece no sábado, 29 de julho, às 17h30.

Na corrida, são ofertadas 1.500 vagas, divididas em três modalidades, sendo elas 7 km, 10,5 km e 21 km. O percurso da prova será divulgado nos próximos dias.

As principais atrações da prova são as categorias masculino e feminino da modalidade geral 21 km que promete fortes disputas entre os atletas, além de distribuir R$ 30 mil em premiações para os cinco primeiros colocados, sendo R$ 15 mil para cada categoria, ou seja, R$ 5.500 para o primeiro classificado, R$ 3.500 para o segundo, R$ 2.500 para o terceiro, R$ 2.000 para o quarto e R$ 1.500 para o quinto lugar, tanto no masculino como no feminino.

A grande novidade desta edição é a premiação no valor de R$ 1.500 para os cinco primeiros palmenses, masculino e feminino, na categoria 21 km geral. Podem concorrer a essa premiação apenas os atletas que residem em Palmas há mais de um ano.

Os corredores terão direito ao kit atleta, com o número de peito (inscrição), chip descartável, garrafa squeeze, sacochila, camiseta alusiva ao evento, além de medalha de participação que será entregue na chegada da prova.

A 2º Meia Maratona será composta pelas seguintes categorias e premiações

Modalidade Geral de 21 km (Feminino e Masculino) – Premiações do 1° ao 5° colocado, sendo R$ 5.500 para o primeiro classificado, R$ 3.500 para o segundo, R$ 2.500 para o terceiro, R$ 2.000 para o quarto e R$ 1.500 para o quinto lugar

Melhores Palmenses 21 km – Premiações de R$ 1.500,00 para cada um dos cinco primeiros colocados nas categorias masculina e feminina

Modalidade Geral de 10,5 km (Masculino e Feminino) – Troféus para o 1° ao 5° colocado, de acordo com a idade

Modalidade de 7 km (Feminino e Masculino): (Modalidade Geral; Estudantil; Servidor Público; Imprensa; Militar; Comerciário; Industriário; Advogado; Corretor; Profissionais da Saúde e Profissionais da Educação) – Troféus do 1° ao 5° colocado, também de acordo com faixa etária



Texto: Francisco Barros – estagiário sob supervisão da Diretoria de Jornalismo da Secom

Edição: Deni Rocha/Secom