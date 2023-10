Saúde de Palmas leva vacinação a crianças no Tênis Sesc no Jardim Aureny III

A Secretaria Municipal da Saúde de Palmas (Semus) esteve neste sábado, 7, no Tênis Sesc, no Jardim Aureny III, aplicando vacinas do calendário infantil durante o Dia da Criança Feliz, evento em celebração ao Dia das Crianças, realizado pelo Serviço Social do Comércio (Sesc), em parceria com o Ministério Público do Tocantins (MPE), TV Anhanguera e a Central Municipal de Rede de Frio Valéria Paranaguá (Cemurf) da Semus.

Os imunizantes ofertados serão os mesmos que também estão disponíveis nas Unidades de Saúde da Família (USF) da Capital. Segundo o gerente da Cemurf, Hugo Botelho, a expectativa é que participem em torno de mil crianças. Ele reforça aos responsáveis que para tomar as vacinas é necessário que os pequenos compareçam com o cartão de vacinação e o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

Multivacinação

Em outra frente de trabalho, cinco USFs estão mobilizadas para o dia D da Campanha de Multivacinação nacional em crianças e adolescentes menores de 15 anos, neste sábado, 7, das 8 às 17 horas. As unidades disponíveis são da Arno 44 (409 Norte), Albertino Santos – Arse 101 (1.004 Sul), Liberdade – Jardim Aureny III, Santa Bárbara, e Walterly Wagner Jose Ribeiro – Taquaruçu Grande.