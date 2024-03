Saúde de Palmas avança com obras em unidades

Os investimentos na Saúde não param. Os serviços de manutenção nas estruturas físicas das Unidades de Saúde da Família (USF’s) estão avançados, a obra na USF do Aureny II já foi finalizada e a previsão de entrega é para esta semana. No Jardim Taquari, por não ter parado os atendimentos, as atividades foram feitas por etapas. Por lá, os serviços no telhado já foram realizados, assim como a pintura interna, troca de portas, janelas e substituição da parte elétrica, hidráulica e da rede de internet.

Agora a equipe trabalha na instalação da mureta e finalização do novo piso e fachada. A previsão é que todos os serviços sejam concluídos ainda na segunda metade de março. Já na USF da Arno 42 (405 Norte), foi realizada a troca do telhado e o reparo no muro. As atividades agora estão concentradas na acessibilidade da unidade, reforma interna e externa. Também será feita a revitalização do piso.

Com a substituição de todo o teto na unidade do setor Bela Vista, as atividades avançam para a manutenção interna do local, como alteração da rede de internet, hidráulica e elétrica, troca do piso e esquadrias de portas e janelas. Em sequência, será feita a parte externa e ainda, nova pintura e revitalização da fachada.

Outras obras

Além das USF’s, também estão em andamento as reformas na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região sul e da Unidade de Vigilância e Controle de Zoonoses (UVCZ). Na UPA, a parte mais trabalhosa dos serviços já foi concluída, a equipe está empenhada em finalizar detalhes da na ala infantil e da fachada. A previsão é que os acabamentos finalizem ainda este mês.

Na UVCZ, por ser um espaço grande e continuar normalmente com os serviços, as obras estão sendo feitas por blocos. O maior deles, que é o da área técnica e de laboratórios, já está na parte de finalização. Parte da equipe de manutenção está trabalhando no canil. Em sequência, será feito o centro cirúrgico e o almoxarifado da unidade. E, por último, o prédio administrativo, onde fica a recepção e o auditório. A previsão é de conclusão neste segundo semestre.