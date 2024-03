Impup e FMA apresentam projetos de Parques Urbanos ao MPE

Na manhã desta terça-feira, 5, o presidente do Instituto Municipal de Planejamento Urbano de Palmas (Impup), Lúcio Milhomem Cavalcante, apresentou aos técnicos do Ministério Público Estadual (MPE-TO) os projetos de zoneamento ambiental e urbano da Capital: Parque do Córrego Machado, Parque do Sol e Parque do Córrego Sussuapara. Além do presidente do Impup, os técnicos da Fundação Municipal de Meio Ambiente (FMA) Wanderson Lopes Oliveira e Marcos Cardozo também participaram do evento. Os três projetos são fruto de uma parceria entre Impup e FMA, que tem por objetivo o desenvolvimento sustentável da Capital.

Recentemente, o Município recebeu representantes do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e da agência alemã GIZ de cooperação técnica, que vieram conhecer in loco estes equipamentos que se encontram em fase de implantação e que recebem apoio de ambas as instituições.

Vale lembrar que Palmas foi selecionada junto com outras quatro cidades amazônicas para receber treinamentos e monitorias do Projeto Andus, que é composto pelo Ministério do Meio Ambiente e representantes da GIZ.

Segundo Milhomem, os Parques Urbanos são importantes não apenas como espaços de preservação ambiental, mas também como locais que ampliam a qualidade de vida da população, especialmente, nas regiões carentes de infraestrutura pública.

