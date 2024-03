Secretaria de Saúde visita mais de 400 imóveis em Dia D contra dengue

Secretaria Municipal da Saúde (Semus) promoveu a mobilização nacional contra a dengue, designando-o como o Dia D da campanha. As atividades resultaram na visita pelos agentes de combate às endemias (ACE’s) a mais de 400 imóveis localizados na Quadra Arno 71 (603 Norte), onde foram aplicadas 58 doses de imunizantes na Unidade Saúde da Família (USF) da referida quadra, sendo 14 delas destinadas à prevenção da dengue. De forma adicional, a Vigilância Sanitária realizou inspeção em 17 comércios locais.

De acordo com Lara Betânia, coordenadora Vetorial da Unidade de Vigilância e Controle de Zoonoses (UVCZ), durante as visitas domiciliares foram identificados e eliminados 108 criadouros do mosquito Aedes aegypti, enquanto os agentes de combate às endemias também forneceram orientações sobre o combate e controle da proliferação do vetor.

O coordenador da Central Municipal de Rede de Frio (Cemurf), Hugo Botelho, destacou que a administração das doses durante o evento foi uma iniciativa para proporcionar uma oportunidade aos usuários com agendas ocupadas durante a semana, permitindo que organizassem sua visita a unidade durante o final de semana, especialmente para a imunização das crianças de 10 e 11 anos, que constituem o público-alvo da campanha de vacinação contra a dengue.

Prevenção

A diretora de Vigilância em Saúde da Semus, Meire Pereira, ressalta que além das visitas realizadas pelos agentes de endemias, a prevenção da dengue demanda uma série de cuidados e medidas preventivas por parte da população. “A atenção contra o mosquito deve ser constante e regular. A rotina de inspeção e limpeza para eliminar possíveis criadouros deve ocorrer semanalmente, interrompendo assim o ciclo de reprodução e evitando a proliferação dos mosquitos”. Ela explica a importância de manter caixas d’água, piscinas e vasos sanitários devidamente vedados e higienizados, a fim de prevenir a reprodução do vetor. A conscientização da comunidade sobre a relevância da higienização e da prevenção é essencial para reduzir a incidência da doença e salvaguardar a saúde pública.