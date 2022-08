Sargento Júnior Brasão, pré-candidato a deputado estadual, prestigia ‘Feijoada de Ouro’ dos alunos praças do 1º Batalhão da PMTO

Por Ascom

O pré-candidato a deputado estadual, Sargento Júnior Brasão (PSB), participou, neste sábado (13), da ‘Feijoada de Ouro’, realizada pelos alunos praças do 1º Batalhão da Polícia Militar do Tocantins.

O evento aconteceu no Clube da Associação dos Praças Militares do Estado do Tocantins (APRA-TO), em Palmas, e contou com a presença de diversas autoridades da Segurança Pública e seus familiares. De acordo com os organizadores, o encontro teve como finalidade arrecadar dinheiro para a formatura da turma.

‘’É um prazer enorme poder fazer parte deste momento e prestigiar esses novos alunos. Desejo que eles tenham muito sucesso dentro da corporação e protejam a população do nosso estado!’’, destacou Brasão.