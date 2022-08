Senador Irajá registra candidatura ao Governo do Tocantins

Por Ascom

O senador Irajá Silvestre Filho (PSD) registrou neste sábado, 13, na Justiça Eleitoral, sua candidatura ao Governo do Tocantins. A chapa tem a professora Lires Tereza Ferneda (PSD) como candidata a vice-governadora.

A Coligação “O Futuro é Pra Já” formada por PSD, PRTB e Avante registrou também um Plano de Governo em que aponta os principais problemas enfrentados pelo Tocantins e apresenta propostas para a retomada do crescimento do Estado.

O documento tem como base cinco diretrizes fundamentais: redução do ICMS, investimentos no ensino profissionalizante, fortalecimento do produtor rural, incentivo ao empreendedorismo e melhoria no serviço de Saúde Pública.

O Plano de Governo contempla todas as áreas de interesse dos cidadãos e de responsabilidade do governo estadual. Além disso, apresenta uma proposta inovadora: promover a equidade entre homens e mulheres no primeiro escalão, com a indicação de mulheres para o comando de metade das secretarias da gestão estadual.

“Está na hora da competência feminina fazer a diferença no nosso Estado”, destaca Irajá, que escolheu como companheira de chapa a professora Lires, demonstrando que reconhece o valor das mulheres, e que elas terão voz e vez na gestão estadual, caso seja eleito governador do Tocantins.

Perfil

Irajá Silvestre Filho tem 39 anos é casado e pai de três filhos. Foi eleito o senador mais jovem da história do Brasil, aos 35 anos. Formado em Publicidade e Propaganda e em Administração de Empresas, é também empreendedor e produtor rural.

Em 2010, aos 27 anos, foi eleito o deputado federal mais jovem da história do Tocantins. Em 2014, foi reeleito para um segundo mandato na Câmara dos Deputados. No Parlamento, teve como principais bandeiras a defesa do municipalismo e a modernização da economia, e foi apontado pelo Diap por três vezes como um dos parlamentares mais atuantes do Congresso Nacional.

Em 2017, recebeu prêmio do site Ranking dos Políticos como o melhor parlamentar do Brasil em qualidade legislativa. Atuou para destinar recursos federais aos municípios tocantinenses e, nos dois mandatos, contribuiu para que fossem entregues importantes obras em todos os 139 municípios do Tocantins.

No Senado, a defesa do municipalismo continua sendo uma de suas principais bandeiras, assim como a modernização da economia e o fortalecimento do agronegócio.

Em seu Plano de Governo, Irajá apresentou como principais metas: eliminar a fome e reduzir os índices de pobreza entre a população; investir na regionalização da saúde; preparar o jovem para o mercado de trabalho, com oferta de ensino técnico profissionalizante; fomentar o empreendedorismo; construir casas populares e criar a Casa do Produtor Rural em todos os municípios tocantinenses.