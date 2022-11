Saiba como funcionam os serviços de saúde na próxima segunda-feira, 28

Autor: Redação Semus

A Secretaria Municipal da Saúde (Semus) informa que na próxima segunda-feira, 28, os atendimentos nas Unidades de Saúde da Família (USFs) e na sede administrativa da pasta acontecem até meio dia, conforme previsto no Decreto Nº 2.285 que altera o horário de expediente nos dias em que a Seleção Brasileira joga na Copa do Mundo 2022. As USFs abrem normalmente às 7 horas e a sede da Semus às 8 horas da manhã.

Os atendimentos nos serviços de urgência e emergência serão mantidos sem alterações nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) das regiões norte e sul com regime de 24 horas; na UPA Taquaralto, de 7 às 19 horas; no Serviço de Atendimento Móvel Urgência (SAMU) pelo número 192; e no Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD), exclusivamente para os pacientes já acolhidos. Os horários e as atividades em geral retomam normalmente na terça-feira, 29.

Texto: Redação Semus

Edição: Secom