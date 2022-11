Anunciados vencedores do VII Festival de Cinema Estudantil de Palmas – Você na Tela

Autor: Samara Martins

Após dois anos sendo realizada apenas de forma on-line, a cerimônia de premiação do VII Festival de Cinema Estudantil de Palmas – Você na Tela retornou à emoção do formato presencial. Com a presença de pais, alunos e professores das redes de ensino de Palmas, o evento aconteceu na noite desta quinta-feira, 24, na Grande Praça do Espaço Cultural José Gomes sobrinho, premiando os melhores jovens cineastas do circuito estudantil.

Equipe de ‘Ivy, seu tempo, suas prioridades!’ da Escola de Tempo Integral Almirante Tamandaré (TO) que levou dois troféus para casa

O evento contou com apresentações musicais do ‘Madrigal Palmas’, que apresentou os clássicos ‘New York, New York’ de Frank Sinatra e ‘Canção Cinema Paradiso’ em homenagem ao Maestro Ênio Moricone. Já o cinema contemporâneo foi lembrado pela canção ‘City of Stars’, do musical La La Land – Cantando as Estações (2018), apresentado por Pietro Demarque e Mari Franco. A dupla também apresentou a música ‘Permission To Dance’ do grupo BTS, acompanhados por bailarinos convidados.

Na abertura, o presidente da FCP, Giovanni Assis, ressaltou o caráter único do Você na Tela, de permitir que “crianças, adolescentes e jovens, que amam o cinema e às vezes se veem distantes da realidade da telona, sejam levados para o universo do cinema e vejam que a vida pode ser transformada pela arte e pela cultura.” A abertura contou, ainda, com a presença da secretária executiva da Educação municipal, professora Fátima Sena, que falou sobre a importância do Festival em incentivar a arte a cultura junto aos estudantes.

Homenagens

Tradicionalmente, o Você na Tela homenageia as pessoas que contribuíram para a arte, a comunicação, cultura e a educação de Palmas. Nesta edição receberam o ‘Troféu de Jornalismo Tião Pinheiro’, ‘Troféu Você na Tela Cinema’ e ‘Troféu Você na Tela Educação’ a jornalista Jocyelma Santana, o cineasta André Araújo e a professora Ana Kamilla, respectivamente.

Já a homenagem ‘In Memoriam’ foi para o cordelista Severino José Dantas, mais conhecido como Bira Dantas.

Premiação

Após as formalidades, chegou a hora de conhecer os vencedores da VII Edição do Festival. Este ano, 27 curtas-metragens participaram do Festival. Eles concorrem nas mostras competitivas Jovem Cineasta, Jovem Realizador, Universitária, Brasil na Tela e Internacional Você na Tela. Os mais votados levam para casa o troféu ‘Zóiudo’. O festival também premiou as melhores histórias escritas por estudantes residentes em Palmas, na primeira realização do Concurso de roteiro.

Conheça os vencedores

Premiação Jovem Cineasta

Melhor Roteiro

Ivy, seu tempo, suas prioridades! Escola de Tempo Integral Almirante Tamandaré (TO)

Premiação Jovem Cineasta

Melhor Equipe

Uma aventura no portal da cruz, Escola de Tempo Integral Daniel Batista (TO)

Premiação Jovem Realizador

Melhor Direção

Ícaro Railan, por Guarda-chuvas amarelos, Escola Estadual Frederico José Pedreira Neto (TO)

Melhor Atriz

Klara Beatriz Almeida, por Não é mera coincidência, Escola Municipal Thiago Barbosa (TO)

Melhor Ator

Linomar Júnior de Melo Lopes, por Valor de pequenos gestos, Colégio Presbiteriano Mackenzie Palmas (TO)

Melhor Filme Universitário.

Tik Tok Truffaut, Marco Souto e Felipe Gue Martini, Centro Universitário da Serra Gaúcha, FSG (RS)

Mostra Competitiva Brasil na Tela

Melhor Filme

Clozapina, Kamilly Rauchkob, Colégio Estadual Farroupilha (RS)

Melhor Direção

Rodrigo Lunas, por Colar do Amor, Colégio Estadual Farroupilha (RS)

Concurso de Roteiro

Melhor História

Rabisco, Anellyse Dantas, Colégio Presbiteriano Mackenzie Palmas (TO)

Prêmio do Júri da Crítica

Melhor Filme Eleito pela Crítica

Tik Tok Truffaut, Marco Souto e Felipe Gue Martini, Centro Universitário da Serra Gaúcha, FSG (RS)

Menção Honrosa

Diário de um Estudante, Cia de Teatro Adolescena, ETI Anísio Espínola Teixeira (TO)

Categoria Júri Popular

Melhor filme – Jovem Realizador

Diário de um Estudante – Cia de Teatro Adolescena, ETI Anísio Espínola Teixeira (TO)

Melhor filme – Mostra Universitária

Fundição – Marco Túlio de Melo – Universidade Federal do Tocantins (TO)

Melhor filme – Jovem Cineasta

Ivy, seu tempo, suas prioridades! Escola de Tempo Integral Almirante Tamandaré (TO)

Melhor filme- Mostra Brasil na Tela

Dance – Dance, Janaína Sanches, E.M. Medalhista Olímpico Thiago Braz da Silva (RJ)

