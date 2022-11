Copa do Mundo: Prefeitura de Palmas funcionará das 8 às 12 horas na segunda, 28

Autor: Redação Secom

O Brasil volta ao campo no mundial de futebol nessa segunda-feira, 28, às 13 horas, e a Prefeitura de Palmas funcionará das 8 às 12 horas. Já as unidades do Resolve Palmas, da Avenida JK e do Taquaralto, funcionarão das 7h30 às 12 horas. A unidade no Shopping Capim Dourado não abrirá em razão de uma reforma no espaço.

Conforme o Decreto nº 2.285, publicado no último dia 23, no Diário Oficial do Município, a Gestão Municipal adotará um expediente deferenciado durante os jogos da seleção brasleira na Copa do Mundo Fifa 2022.

O decreto deixa de fora do horário especial da Copa do Mundo as Unidades de Pronto de Atendimento (UPAs); o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu); o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD); os serviços de limpeza urbana, infraestrutura e iluminação pública; e os conselhos tutelares e plantão social.

Horário de funcionamento da Prefeitura de Palmas nos dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo:

Expediente das 15 às 19 horas, quando os jogos acontecerem às 12 horas;

Expediente das 8 às 12 horas, quando os jogos acontecerem às 13 horas;

Expediente das 8 às 14 horas, quando os jogos acontecerem às 16 horas.

Texto: Redação Secom

Edição: Secom