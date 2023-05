Ruraltins realiza 1° Workshop da Avicultura Caipira durante a 23ª edição da Agrotins

O Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado (Ruraltins) realizou nesta quinta-feira, 18, o 1° Workshop de Avicultura Caipira, dentro da programação da 23ª edição da Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins (Agrotins 2023). O evento reuniu mais de 100 produtores de municípios como Santa Rosa, Taguatinga, Porto Nacional, Aliança do Tocantins e Crixás do Tocantins.

De acordo com o zootecnista e extensionista do Ruraltins, Hélio Souza, o workshop é fruto das capacitações previstas pelo convênio Oportunidade. “O convênio Oportunidade atende 800 produtores em todo o Estado e uma das cadeias produtivas prioritárias é a avicultura. Apresentamos aqui alguns arranjos desenvolvidos ao longo desse trabalho. Em Aliança, já temos uma associação que desenvolve capacitação com os produtores e, paralelamente, a construção de um frigorífico, que irá atender os municípios de Aliança e Crixás”, explicou.

Durante o workshop, foi realizada uma conferência on-line com a palestrante Luciana Ferreira Campos, da empresa Rações Guabi, de Minas Gerais; e a palestrante Kênia Ferreira, da Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT).

A palestrante Kênia Ferreira fez uma abordagem sobre inovações na criação de frango caipira e a possibilidade de melhorar a cadeia produtiva de aves. “Precisamos reunir, Ruraltins, Secretaria da Agricutura e Adapec [Agência de Defesa Agropecuária do Tocantins], as empresas que trabalham e fornecem produtos para a cadeia produtiva, as universidades, para que seja formado um grupo que possa delinear um diagnóstico de quanto estamos produzindo. Nossa proposta é formar um grupo e organizar cadeias produtivas”, adiantou.

O engenheiro agrônomo Douglas Schmidt, da Granja BS, compartilhou os desafios da produção de ovos caipiras, a questão de infraestrutura para ter uma granja de alta postura e a importância dos tipos de manejo também para o pequeno produtor.

Douglas Schmidt detalhou a contribuição da Granja com o Ruraltins. “Nossa contribuição foi sobre a importância de um manejo e infraestrutura adequados para o desenvolvimento do projeto, tanto para o grande quanto para o pequeno produtor. Falamos também sobre os custos. Destacamos que o bom manejo é importante para o bom resultado tanto para a carne quanto para ovos”, pontuou.

Dos produtores que estiveram presentes, a senhora Raimunda Pereira Avelino, do município de Aliança Tocantins, disse que o workshop atendeu suas expectativas e destacou os tópicos que chamaram sua atenção. “Foi a abordagem sobre higiene do ambiente, a suplementação com proteínas, o uso de produtos como mandioca e outros produtos, foi muito produtivo e tivemos boas orientações”, informou.

O produtor de aves, Antônio Sousa Reis, ressaltou a importância de receber informações atualizadas. “Aprendi muita coisa. Receber informações de novas tecnologias contribui muito para o nosso crescimento como agricultor familiar, a gente sai de um evento como esse com muito mais conhecimento para aplicar na nossa criação de frango caipira, como, por exemplo, a importância da escolha do local adequado para a produção, pontos que muitos produtores não se atentam a isso”, destacou.

Parceiros

O 1° Workshop de Avicultura Caipira é uma realização do Ruraltins e conta com a parceria da Granja BS, da Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT), da empresa Rações Guabi e da Globoaves.

Dia “D” da Agricultura Familiar

Na Agrotins 2023, também ocorrerá o Dia D da Agricultura Familiar, um momento importante realizado pelo governador Wanderlei Barbosa, com a assinatura de diversas parcerias e o lançamento oficial do Plano Ater Tocantins e do Programa Estadual de Aquisição de Alimentos, uma novidade que favorecerá o agricultor familiar do Tocantins.

Realização

A Agrotins é uma realização do Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Seagro), da Adapec, do Ruraltins, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Tocantins (Fapt) e da Tocantins Parcerias, em conjunto com empresas, instituições e órgãos públicos, de pesquisas e educacionais, entre outras.

Edição: Luiz Melchiades

Revisão Textual: Marynne Juliate